Κακοκαιρία Deborah: Συναγερμός για 5 περιοχές – Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Έντονα φαινόμενα και ισχυρές βροχές φέρνει η Deborah, με πέντε περιοχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

H κακοκαιρία Deborah βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν ήδη μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ σε ορισμένες περιοχές ο κίνδυνος επιδείνωσης είναι αυξημένος τις επόμενες ώρες. Τα πιο έντονα φαινόμενα εντοπίζονται μέχρι στιγμής στη Θεσπρωτία, όπου καταγράφηκαν και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Κρήτη, νότιες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε τουλάχιστον οκτώ περιοχές της Ελλάδας, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή, διατηρώντας την κακοκαιρία ενεργή.

Σύμφωνα με το Meteo, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής την Παρασκευή σημειώθηκαν στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας με 54,8 mm. Ακολούθησαν τα Θεοδώριανα Άρτας με 48,2 mm και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων με 48,0 mm.

Αναλυτικά:

Παραμυθιά Θεσπρωτίας 54,8 mm Θεοδώριανα Άρτας 48,2 mm Δερβίζιανα Ιωαννίνων 48,0 mm Λαγκάδια Αρκαδίας 46,6 mm Ηγουμενίτσα 46,4 mm Ζωτικό Ιωαννίνων 46,2 mm Περτούλι Τρικάλων 44,8 mm Πεστά Ιωαννίνων 43,6 mm

Σχετικά με τον καιρό των επόμενων ωρών, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο σε πέντε περιοχές.

Αναλυτικά, από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το πρωί της Κυριακής αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ από σήμερα το πρωί έως και την Κυριακή το πρωί έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε Κρήτη, νότιες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Από την 1η Απριλίου αναμένεται νέα κακοκαιρία, η οποία θα φέρει εκ νέου βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας.

Ο καιρός σήμερα

Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα είναι δυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 και στην Κρήτη τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Μακεδονίας.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις από νωρίς το πρωί, με τοπικές βροχές και στη δυτική Κρήτη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Κυριακή 29.03.2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Από το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 30.03.2026

Βελτιωμένος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές στη Θράκη, στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, ενώ νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Τρίτη 31.03.2026

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και σταδιακά από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Ο καιρός την Τετάρτη 01.04.2026

Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατούν νότιοι άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ