Τα κριτήρια που θα οδηγήσουν τον Πούτιν στην εκτόξευση πυρηνικών όπλων

Αυτά είναι τα κριτήρια κατά τα οποία η Ρωσία θα εξαπολύσει πυρηνική επίθεση, μετά τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Κρεμλίνου.

Οι ελπίδες του Βλαντιμίρ Πούτιν για να βρεθεί ένα ευνοϊκό τέλος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία φάνηκαν να έχουν «εξατμιστεί» αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε αρκετά καλά για την πολιορκημένη χώρα, ενώ παράλληλα εξέφρασε την έγκρισή του για το γεγονός ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου μέχρι στιγμής είναι μάλλον συγκρατημένη, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να χαρακτηρίζει τα σχόλια του Τραμπ «λανθασμένα». Ο Πούτιν προσφέρει στον Τραμπ παράταση ενός έτους στη Συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα: «Ο ισχυρισμός ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει κάτι πολεμώντας είναι λανθασμένος», πρόσθεσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Η πάγια τακτική της Ρωσίας: Απειλές για εκτόξευση πυραύλων

Άλλωστε, η απειλή για πυρηνική επίθεση φαίνεται να είναι μια δοκιμασμένη και πάγια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι προπαγανδιστές. Πιστός, λοιπόν, σε αυτή την παράδοση, ένας σύμμαχος του Κρεμλίνου πρότεινε η Ρωσία να στρέψει τους πυραύλους της στις πόλεις της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ . Αυτή η απειλή είναι, φυσικά, η τελευταία σε μια μακρά σειρά πολλών που έχουν τεθεί εναντίον στόχων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

Όσο για το όριο που απαιτείται για να πατήσει ο Πούτιν το μεγάλο κόκκινο κουμπί, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλές εικασίες ούτε γι' αυτό, καθώς «διαρροή στρατιωτικών αρχείων» αποκάλυψαν τα σενάρια στα οποία η Ρωσία θα ήταν πρόθυμη να κλιμακώσει μια πυρηνική σύγκρουση.

Ποιες συνθήκες θα οδηγούσαν τη Ρωσία σε πυρηνική επίθεση;

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από τους Financial Times, το όριο στο οποίο η Ρωσία θα θεωρούσε δικαιολογημένη μια πυρηνική επίθεση είναι χαμηλότερο από αυτό που έχει επίσημα καταγραφεί.

Αυτά περιλαμβάνουν:

Ένα εχθρικό έθνος να εισβάλλει σε ρωσικό έδαφος

Επικείμενη εχθρική επίθεση με χρήση συμβατικών (μη πυρηνικών) όπλων

Η ήττα των στρατιωτικών μονάδων που ήταν υπεύθυνες για την ασφάλεια των συνόρων της Ρωσίας

Το 20% των ρωσικών στρατηγικών υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων καταστρέφεται

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων, από τις εννέα χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, η Ρωσία έχει το μεγαλύτερο απόθεμα, με περίπου 5.500 πυρηνικές κεφαλές. Από αυτές τις κεφαλές, περίπου 4.309 πιστεύεται ότι είναι ενεργές.

