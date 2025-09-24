Ράνια Τζίμα για ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Δεν μπορεί αυτή να είναι η εικόνα της χώρας» (vid)

Η Ράνια Τζίμα σχολίασε την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, εκφράζοντας προβληματισμό για την εικόνα της χώρας και τονίζοντας ότι θα έπρεπε να υπάρξει πιο δυναμική αντίδραση.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, Ράνια Τζίμα, τοποθετήθηκε για την αναβολή της πολυσυζητημένης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που θα γινόταν στη Νέα Υόρκη.

Μετά το σχόλιο του Γιάννη Πρετεντέρη για «αντικειμενικό πρόβλημα» που οδήγησε στην ακύρωση, η Ράνια Τζίμα σημείωσε: «Όταν κάτι συμφωνείται και εάν είναι προσυμφωνημένο, αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό. Δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα της χώρας και να είμαστε απολογητικοί».

Απορίες για την ελληνική στάση από τη Ράνια Τζίμα: «Nα δείξουμε τη δυσφορία μας»

Η δημοσιογράφος εξέφρασε την απορία της γιατί δεν βρέθηκε εναλλακτική ώρα, ενώ πρόσθεσε ότι περίμενε πιο αιχμηρή αντίδραση: «Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είχαμε μία οξύτερη αντίδραση, να δείξουμε τη δυσφορία μας».

Η Ράνια Τζίμα ξεκαθάρισε πάντως ότι αναγνωρίζει την αλλαγή στο πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου και τη διεθνή συγκυρία, επισημαίνοντας όμως ότι υπάρχει τρόπος να εκφραστεί η ελληνική ενόχληση με πιο σαφή τρόπο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ