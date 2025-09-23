Γιατί το «1069» δεν επιτρέπεται για όνομα μωρού στις ΗΠΑ: Η λίστα με τα 11 απαγορευμένα

Έντεκα ονόματα είναι απαγορευμένα στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και το «1069», το οποίο είναι από τα πιο παράξενα της λίστας.

Υπάρχει μια λίστα με σπάνια απαγορευμένα ονόματα μωρών στις ΗΠΑ που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και ο κόσμος αδυνατεί να πιστέψει κάποιες από τις επιλογές που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Οι περισσότεροι γονείς όταν έρχεται η στιγμή να βαφτίσουν το παιδί τους, επιλέγουν τις πιο ασφαλείς επιλογές. Η πιο κοινή είναι το μωρό να παίρνει το όνομα του παππού ή της γιαγιάς. Ωστόσο, υπάρχουν και οι γονείς που αναζητούν πιο... ψαγμένες επιλογές προκειμένου να διαφέρουν.

Οι μέρες του «X Æ A-12»

Οι μέρες που οι γονείς επέλεγαν τα «Jessica», «Rebecca» και «Jonathan» ανήκουν στο παρελθόν και πλεόν έχουμε περάσει την εποχή του «X Æ A-12» και του «Zuma Nesta Rock».

Το να δώσεις κάποιος στο παιδί του όνομα, με βάση τον αγαπημένο του ηθοποιό ή αθλητή φαίνεται ελκυστικό. Υπάρχουν όμως και κάποια ονόματα που δεν επιτρέπονται. Για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ονόματα που έχουν απαγορευτεί είναι τα «King», «Cyanide», «Martian», κυρίως για να αποφευχθεί η σύγκρουση με επίσημους τίτλους ή για να μην γίνονται τα παιδιά αντικείμενο χλευασμού.

Τί ισχύει στις ΗΠΑ

Η λίστα με τα ονόματα στις ΗΠΑ, όμως, είναι πιο συγκεκριμένη και περιλαμβάνει παραδείγματα που προκαλούν γέλιο. Εξαρτάται από πολιτεία σε πολιτεία, αν και οι περισσότερες απαγορεύουν αριθμούς, σύμβολα, βωμολοχίες ή επίσημους τίτλους. Πολιτείες όπως η Αριζόνα, πάντως, είναι πιο χαλαρές όσον αφορά τα παράξενα ονόματα.

Το μόνο που χρειάζεται ένα όνομα είναι να χρησιμοποιεί τυπικούς χαρακτήρες και να είναι αρκετά σύντομο ώστε να χωράει σε νομικά έγγραφα. Αυτό σημαίνει ότι το «Hulk» παραμένει διαθέσιμο, για όσους αναρωτιούνται.

Τα περισσότερα σύμβολα, πάντως, απαγορεύονται στις πολιτείες, όπως τα «@» ή «#», ενώ οι αριθμοί επίσης απαγορεύονται σε ορισμένα μέρη, γι’ αυτό ο Elon Musk αναγκάστηκε να αλλάξει το όνομα του γιου του μόλις έναν μήνα μετά τη γέννησή του, καθώς ο νόμος στην Καλιφόρνια ορίζει ότι «τα ονόματα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τα 26 γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου».

Γιατί απαγορεύτηκε το «1069»

Το «1069» είναι απαγορευμένο σε όλες τις ΗΠΑ για έναν λόγο, αφού πολιτείες όπως η Βόρεια Ντακότα και η Μινεσότα απέρριψαν ονόματα που αποτελούνταν αποκλειστικά από αριθμούς, λόγω της σύγχυσης που θα προκαλούσαν στα νομικά και διοικητικά συστήματα.

Ο άνθρωπος που ευθύνεται είναι ο Michael Herbert Dengler, ο οποίος το 1976 προσπάθησε να αλλάξει το όνομά του σε «1069» για προσωπικούς και φιλοσοφικούς λόγους, όπως ανέφερε. Τα δικαστήρια απέρριψαν το αίτημά του, ακόμη και όταν πρότεινε την εκδοχή «One Zero Six Nine» (δηλαδή «Ένα Μηδέν Έξι Εννέα»).

Η λίστα με τα απαγορευμένα ονόματα στις ΗΠΑ

Αυτό αποτέλεσε σταθμό για τους νόμους ονοματοδοσίας στις ΗΠΑ, καθώς από τότε το έθνος περιορίζει παρόμοια ονόματα.

Σύμφωνα με το USBirthCertificates.com, αυτά είναι τα 11 ονόματα που απαγορεύονται σίγουρα στις ΗΠΑ.