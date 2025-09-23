«Καψόνι» στον Μακρόν στη Νέα Υόρκη: Δεν τον άφηναν να περάσει και πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ (vid)

Με τα πόδια πήγε στην Γαλλική Πρεσβεία της Νέας Υόρκης ο Εμανουέλ Μακρόν, όταν έπεσε σε μπλόκο της αστυνομίας λόγω της Γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.

Αντιμέτωπος με μια πρωτόγνωρη κατάσταση ήρθε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η αστυνομία που είχε αποκλείσει τους δρόμους για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ, σταμάτησε το αυτοκίνητο του Γάλλου προέδρου, καθώς αυτός έφευγε από τον ΟΗΕ.

Awkward moment: Macron stopped in New York because of Trump’s motorcade



Police who had blocked roads for Donald Trump’s motorcade mistakenly stopped the car of French President Emmanuel Macron.



Macron got out of the vehicle, called Trump, and jokingly asked him to “clear the… pic.twitter.com/fcRd3Md336 — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

«Λυπάμαι, κύριε Πρόεδρε, όλα είναι μπλοκαρισμένα αυτή τη στιγμή» ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς στον Εμανουέλ Μακρόν. Τότε ο Γάλλος πρόεδρος πήρε τηλέφωνο τον Ντόναλντ Τραμπ και του ζήτησε χαριτολογώντας να δώσει εντολή να ανοίξει ο δρόμος. «Μάντεψε, σε περιμένω στον δρόμο γιατί όλα είναι αποκλεισμένα για σένα», είπε ο Μακρόν στον Αμερικανό πρόεδρο.

Λίγο αργότερα ο δρόμος άνοιξε, αλλά μόνο για τους πεζούς. Έτσι, ο Εμάνουελ Μακρόν κατευθύνθηκε προς τη Γαλλική Πρεσβεία με τα πόδια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ