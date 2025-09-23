Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους από το ΑΙ, σε σύγκριση με τους άνδρες

Σχεδόν το 28% των θέσεων εργασίας που κατέχουν γυναίκες παγκοσμίως, κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με το 21% των θέσεων εργασίας των ανδρών

Οι γυναίκες δεν είμαστε ίσες με τους άνδρες. Δεν είμαστε ίσες ούτε στις αμοιβές, ούτε στις ευκαιρίες, ούτε καν στο μέλλον που υπάρχει μπροστά μας. Δεν είναι μόνο ότι το gender pay gap θα χρειαστεί περίπου 123 χρόνια για να κλείσει, 4-5 γενιές γυναικών αργότερα δηλαδή, είναι ότι πλέον αποδεικνύεται πως οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από τους άνδρες να χάσουν τη δουλειά τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, ακόμα και η τεχνολογία δεν είναι με το μέρος μας.

Σχεδόν το 28% των θέσεων εργασίας που κατέχουν γυναίκες παγκοσμίως, κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με το 21% των θέσεων εργασίας των ανδρών, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση για την οποία μιλάμε, έχει τίτλο «The Gender Snapshot 2025» και παρακολουθεί την πρόοδο προς την ισότητα των φύλων σε όλους τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Και ενώ το ψηφιακό μέλλον θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ισχυρός εξισορροπητής της υπάρχουσας ανισότητας, η έκθεση ζητά επείγοντα μέτρα για τη γεφύρωση του «ψηφιακού χάσματος των φύλων».

