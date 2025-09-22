Ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποκτά τον έλεγχο της «Εφημερίδας των Συντακτών»

Η «Εφ.Συν.» περνά σε νέα εποχή, καθώς το 51% των μετοχών της μεταβιβάζεται στον όμιλο «Ναυτεμπορική», συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη. Η συμφωνία, ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ, προβλέπει κάλυψη χρεών, πληρωμή δεδουλευμένων και επενδύσεις για την ενίσχυση της εφημερίδας, έντυπης και ψηφιακής.

Νέα σελίδα ανοίγει για την «Εφημερίδα των Συντακτών», καθώς το 51% των μετοχών της περνάει στον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη μέσω του εκδοτικού ομίλου «Ναυτεμπορική».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσύμφωνο πώλησης υπεγράφη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, με το τίμημα να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς στη συμφωνία περιλαμβάνεται και επενδυτικό πλάνο για την ενίσχυση της εφημερίδας και του ψηφιακού της μέσου.

Την Δευτέρα (22/9), η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού των Εργαζομένων σε Εφημερίδες και Περιοδικά (ΣΥΝΠΕ), που αποτελεί τον βασικό μέτοχο, ενέκρινε ομόφωνα τη συμφωνία. Οι τελικές υπογραφές αναμένονται μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, έπειτα και από την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου (due diligence).

Οι όροι που έχουν συμφωνηθεί

Με βάση τους όρους που έχουν συμφωνηθεί, ο νέος μέτοχος αναλαμβάνει την κάλυψη των οικονομικών εκκρεμοτήτων: την αποπληρωμή των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι για περίπου πεντέμισι μήνες, τα χρέη προς τρίτους, καθώς και κεφάλαιο για νέες επενδύσεις. Παράλληλα, διασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας και διατηρείται η υφιστάμενη διεύθυνση και συντακτική ομάδα.

Η εφημερίδα τονίζει ότι η πολιτική της ταυτότητα και ο χαρακτήρας της παραμένουν αμετάβλητοι, αποτελώντας τον θεμέλιο λίθο της συνέχειάς της. Στόχος της νέας διοικητικής σελίδας είναι η ενίσχυση της «Εφ.Συν.» τόσο στο έντυπο όσο και στο efsyn.gr, με μεγαλύτερη διείσδυση στην κοινωνία και με την υπόσχεση για ακόμη πιο ισχυρή παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης.