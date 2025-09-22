Σοκ στη Λεμεσό: Σύλληψη οικιακής βοηθού για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού

Σοκ στη Λεμεσό: 24χρονη οικιακή βοηθός συνελήφθη για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Στη Βουλή ανοίγει η συζήτηση για τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου συγκλονίζει τη Λεμεσό, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη 24χρονης οικιακής βοηθού.

Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του παιδιού, η οποία απευθύνθηκε στην Αστυνομία. Μετά τη συλλογή στοιχείων που φαίνεται να τη συνδέουν με την υπόθεση, η νεαρή γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με το Δικαστήριο να εγκρίνει το αίτημα της Αστυνομίας για την οκταήμερη κράτησή της, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι έρευνες σε συνεργασία με το Τμήμα Διερεύνησης Αδικημάτων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων.

Στη Βουλή το ζήτημα

Το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο απασχόλησε τη Δευτέρα την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αφορμή πρόσφατο περιστατικό που αφορά ανώτερο λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας.

Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκε ότι οι διαδικασίες καταγγελίας συχνά αποδεικνύονται πολύπλοκες, γεγονός που αποθαρρύνει τα θύματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, την τελευταία τριετία το Τμήμα Εργασίας έχει δεχθεί δέκα επίσημες καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, εισηγήτρια του θέματος, υπογράμμισε ότι η προστασία των θυμάτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και ότι οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόζουν πολιτικές «μηδενικής ανοχής». Τόνισε επίσης πως δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοιες καταγγελίες στη δημόσια υπηρεσία, ενώ αποκάλυψε ότι έχει απευθύνει ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας για την πρόσφατη υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει απαντήσεις.

