Ομόνοια όπως λέμε... Σικάγο: Οδηγός επιχείρησε να τραβήξει όπλο σε αστυνομικούς (vid)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην Ομόνοια, όταν οδηγός αυτοκινήτου προσπάθησε να βγάλει όπλο μπροστά σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην καρδιά της Αθήνας το βράδυ των Χριστουγέννων, στην περιοχή της Ομόνοιας. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, εντόπισαν οδηγό οχήματος να κινείται ύποπτα και του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Ο οδηγός συμμορφώθηκε αρχικά και οι αστυνομικοί τον πλησίασαν ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Τη στιγμή όμως του ελέγχου, ένας από τους αστυνομικούς αντιλήφθηκε ότι ο άνδρας έκανε απότομη κίνηση προς την τσέπη του.

Η κίνηση που σήμανε συναγερμό

Όπως προέκυψε, ο οδηγός είχε στην κατοχή του όπλο, με μία σφαίρα στη θαλάμη, και επιχείρησε να το τραβήξει μπροστά στους αστυνομικούς. Η αντίδραση των ανδρών της ΔΙΑΣ ήταν άμεση. Με γρήγορες και συντονισμένες κινήσεις, τον ακινητοποίησαν, τον αφοπλίσαν και τον έριξαν στο έδαφος, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για Τούρκο υπήκοο, ο οποίος στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της Ομόνοιας πραγματοποιούνται συστηματικά έλεγχοι από πάνοπλες αστυνομικές δυνάμεις, λόγω της αυξημένης παραβατικότητας, με στόχο την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και την προστασία πολιτών και επισκεπτών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ