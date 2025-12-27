Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων νεκρών ορειβατών με το ελικόπτερο

Το βίντεο με τη στιγμή της ανάσυρσης με το ελικόπτερο των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Νωρίτερα σήμερα Σάββατο (27/12) το απόγευμα ολοκληρώθηκε η πολύωρη επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων νεκρών ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους ανήμερα τα Χριστούγεννα στα Βαρδούσια.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2.200 μέτρων και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες με το ελικόπτερο να μην προσγειώνεται, αλλά να προσεγγίζει σε πλάτωμα και τους άνδρες της ΕΜΑΚ να ανεβάζουν σε αυτό τις σορούς τη μία μετά την άλλη.

Οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν καταπλακωμένοι από χιόνι και σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, κάτι που μαρτυρά πως όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr