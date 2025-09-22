Απίστευτες δηλώσεις του πατέρα του αδελφοκτόνου στη Θεσσαλονίκη: «Τον τυράννησε πολύ και αγανάκτησε»

Για εξαιρετικά ιδιότροπο χαρακτήρα έκαναν λόγο και γείτονές της.

Για έναν δύσκολο και ιδιόρρυθμο άνθρωπο, που βασάνισε με την συμπεριφορά της, τον αδερφό της αλλά και τους ανθρώπους της οικογένειάς της, έκανε λόγο ο πατέρας της 59χρονης και του 52χρονου αδελφοκτόνου στη Θεσσαλονίκη.

«Μας τυράννησε πολύ. Ήταν πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Ήταν αγχωτική και σου μετέδιδε το άγχος της. Τον βασάνισε τον αδελφό της. Του τηλεφωνούσε πρωί, μεσημέρι, βράδυ… Αγανάκτησε.

