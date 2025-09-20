Το μεγαλύτερο πουρμπουάρ δόθηκε στα Κουφονήσια: Έκαναν λογαριασμό 750€ και άφησαν 500€ (vid)

Ένας σερβιτόρος στα Κουφονήσια δεν πίστευε στα μάτια του όταν μια παρέα που έκανε λογαριασμό 750€ άφησε φιλοδώρημα 500€.

Για όλη του τη ζωή θα θυμάται ένας σερβιτόρος σε εστιατόριο στα Κουφονήσια τη φετινή σεζόν. Κι αυτό διότι μια παρέα Αμερικανών τουριστών που έκανε λογαριασμό 750€ άφησε 500€ πουρμπουάρ στους εργαζόμενους.

Ο σερβιτόρος περιχαρής ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok με το 500ευρω στο χέρι και είπε: «Λοιπόν αυτό εδώ δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ όσα χρόνια δουλεύω σερβιτόρος. Να έρθει μια παρέα 8 ατόμων και να αφήσει 500 ευρώ τυχερά. Δηλαδή ειλικρινά δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν θα κοιμηθώ σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσω μάτι εγώ και όλα τα παιδιά που δουλεύουμε εδώ, μετά από αυτή τη χαρά. Αχ Παναγία μου, ευχαριστούμε», είπε ο Γιώργος στο βίντεο.

«Ήπιαν τα άντερά τους»

Ο Γιώργος μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση στον Alpha γι αυτό που έζησε, ξεκαθαρίζοντας ότι έλεγξε πώς το χαρτονόμισμα ήταν αληθινό. Στη συνέχεια τόνισε ότι το 500ευρω το μοιράστηκαν 22 άτομα που εργάζονται στο συγκεκριμένο εστιατόριο στα Κουφονήσια.

Όσο για το πως ανακάλυψαν το εστιατόριο οι Αμερικανοί που τους άφησαν το φιλοδώρημα των 500 ευρώ, είπε: «Αυτοί Οι Αμερικανοί προφανώς είχαν έρθει με σκάφος. Το αστείο είναι ότι όταν μου έδωσαν τα 500 ευρώ, νόμιζα ότι ήθελαν να πληρώσουν τον λογαριασμό και τους είπα ''μισό λεπτό να φωνάξω την κοπέλα που σας πήρε την παραγγελία''.

Ο λογαριασμός ήταν 750 ευρώ και άφησαν 500 ευρώ τυχερά! Πήραν ψάρια και ήπιαν τα άντερά τους! Ήταν πολύ φορτωμένοι, αφού τσακωνόντουσαν για το ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Έμειναν πολύ ικανοποιημένοι γιατί έχουμε καλό σέρβις».

