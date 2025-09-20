Αμερικανίδα TikToker δοκιμάζει πρώτη φορά McDonald’s στην Ευρώπη: «Γιατί τρώνε εδώ; Χρεώνουν και την ζάχαρη» (vid)

Αμερικανίδα TikToker δοκιμάζει McDonald’s στη Βρετανία και σοκάρεται: «Χρεώνουν τη ζάχαρη και το φαγητό έχει λιγότερο αλάτι!» Δες τις μεγάλες διαφορές με τις ΗΠΑ.

Μια Αμερικανίδα TikToker έγινε viral με το βίντεό της όπου δοκιμάζει για πρώτη φορά McDonald’s στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Βρετανία. Αποκαλύπτει σοκαριστικές διαφορές με τα κλασικά McDonald’s στις ΗΠΑ, από τον φόρο ζάχαρης που σε αναγκάζει να πληρώσεις παραπάνω για το αγαπημένο σου αναψυκτικό, μέχρι το φαγητό που δεν έχει σχεδόν καθόλου αλάτι ή λίπος!

«Γιατί να πάει κάποιος στα McDonald’s στη Βρετανία;» Η μεγάλη απορία της

Η Άμπερ Καχίριαν εξομολογείται ότι το βρετανικό McDonald’s δεν είναι το πρόχειρο φαγητό που ξέρει και αγαπάει από τις ΗΠΑ και αυτό την κάνει να αναρωτιέται για ποιο λόγο κάποιος να τα επισκεφθεί. «Ο λόγος για τον οποίο θα πήγαινα στο McDonald’s στην Αμερική είναι επειδή θέλω να ικανοποιήσω την επιθυμία μου για πρόχειρο φαγητό, αλλά στη Βρετανία το φαγητό δεν περιέχει αλάτι και έχει πολύ λιγότερο λίπος, βούτυρο και ζάχαρη από το αμερικανικό φαγητό. Τι νόημα έχει λοιπόν να πας στα McDonald’s στη Βρετανία αν δεν ικανοποιείς την επιθυμία σου για πρόχειρο φαγητό; Γιατί τρώνε οι άνθρωποι εδώ;», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δοκιμές που δεν την άφησαν καθόλου ικανοποιημένη

Όταν έφτασε η στιγμή να δοκιμάσει το κλασικό τσίζμπεργκερ της αλυσίδας η Αμπερ παρατήρησε αμέσως διαφορά: «Εντάξει, βρετανικό τσίζμπεργκερ. Ας δούμε αν έχει κάποια διαφορά από τα αμερικανικά τσίζμπεργκερ. Είναι λίγο λιγότερο αλμυρό. Μπορώ να πω ότι το βρετανικό φαγητό δεν έχει τόσο αλάτι όσο το αμερικανικό, αλλά ξέρεις κάτι; Μου αρέσει. Δεν είναι κακό».

Τα χάρτινα καλαμάκια ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενε να αντικρύσει: «Εχουν χάρτινα καλαμάκια, λες και περιμένουν πραγματικά να πίνω το αναψυκτικό μου από αυτό το μικροσκοπικό ρολό χαρτιού υγείας;» ανέφερε.

Πατάτες χωρίς αλάτι και σάλτσες που… δεν μοιάζουν με τίποτα!

Όταν ήρθε η ώρανα δοκιμάσουν τις πατάτες η Αμπερ παραπονέθηκε: «Δεν έχουν αλάτι οι πατάτες, ή τουλάχιστον έχουν πολύ λιγότερο αλάτι από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είναι απλά θλιβερές πατάτες χωρίς αλάτι».

Οι σάλτσες επίσης δεν ήταν αυτό που περίμεναν μιας και αντίκρυσαν μεγάλες διαφορές και εκεί. Δοκιμάζοντας, ένας από την παρέα είπε: «Πήρα ένα πικάντικο σάντουιτς με κοτόπουλο, αλλά η μαγιονέζα δεν είναι μαγιονέζα. Είναι κάποιο λευκό υλικό. Δεν είναι Miracle Whip και σίγουρα δεν είναι μαγιονέζα. Δεν ξέρω τι είναι».

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Το McDonald’s της Βρετανίας είναι… fast food αλλά πιο… υγιεινό και… αδιάφορο!

Η Άμπερ καταλήγει ότι τα McDonald’s στη Βρετανία έχουν γίνει πολύ πιο «υγιεινά» σε μια προσπάθεια να ακολουθήσουν τη νομοθεσία και τις νέες τάσεις, αλλά… έχασαν τον «πειρασμό» που κάνουν τους Αμερικανούς να τα λατρεύουν.