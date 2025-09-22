KRAFT Paints: Ανανένωση συνεργασίας με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco για την αγωνιστική περίοδο 2025–26 ως Επίσημος Χορηγός

Η KRAFT Paints, μέλος του ομίλου Druckfarben, ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco για την αγωνιστική περίοδο 2025–26, ως Επίσημος Χορηγός.

Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό των 90 χρόνων της KRAFT Paints και των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ. Μια ξεχωριστή συγκυρία που ενώνει δύο ιστορικές πορείες με κοινό στόχο την πρόοδο και την προσφορά στην κοινωνία. Η συνεργασία για τη σεζόν 2025–26 δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό. Η KRAFT Paints έχει ήδη συμβάλει στην ανακαίνιση του γηπέδου, ενώ παράλληλα δεσμεύεται να επεκτείνει τη συνεισφορά της με πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που θα αφήσουν ένα ουσιαστικό και διαρκές αποτύπωμα στην ευρύτερη κοινότητα.

“Η συνεργασία μας με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco αποτελεί για την KRAFT Paints κάτι περισσότερο από μια χορηγική σχέση – είναι μια συνάντηση αξιών, ιστορίας και κοινής πορείας προς το μέλλον.

Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σύλλογος με βαθιές ρίζες και έντονη παρουσία στην ελληνική αθλητική και κοινωνική ζωή, και νιώθουμε υπερηφάνεια που μπορούμε να συμβάλουμε ενεργά στην εξέλιξή του. Στην KRAFT Paints, πιστεύουμε στη δύναμη της δημιουργίας και της ανανέωσης – τόσο στον χώρο των προϊόντων μας όσο και στην κοινωνία.

Από την αρχή της φετινής σεζόν, η KRAFT Paints συμβάλλει ενεργά στην ανακαίνιση του PAOK Sports Arena, προσφέροντας στους φιλάθλους έναν χώρο αντάξιο της ιστορίας και του πάθους τους.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, σχεδιάζουμε δράσεις που θα ενισχύσουν την εμπειρία των φιλάθλων, θα αναδείξουν την αισθητική του αθλητικού χώρου και θα προσφέρουν ουσιαστική αξία στην τοπική κοινωνία.

Η κοινωνική υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας, και η παρουσία μας δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, είναι μια ευκαιρία να την εκφράσουμε έμπρακτα.

Η πολυετής συνεργασία των δύο πλευρών επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της KRAFT Paints στον ελληνικό αθλητισμό και αναδεικνύει αξίες όπως το ευ αγωνίζεσθαι, η δυναμικότητα και ο σεβασμός στον άνθρωπο.



Με κοινό όραμα και αμοιβαία εμπιστοσύνη, η KRAFT Paints και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco συνεχίζουν μαζί, τιμώντας το παρελθόν και επενδύοντας στο μέλλον.»

Γ. Καραβασίλης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Druckfarben

