Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος

Ο ΥΠΕΞ Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανζέλ, ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Η Λισαβόνα στηρίζει τη λύση των δύο κρατών και ζητά άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την Κυριακή την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, εντάσσοντας τη χώρα στον κατάλογο των ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων που έχουν ήδη προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση.

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αποτελεί την υλοποίηση μιας θεμελιώδους και σταθερής γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Πάουλο Ρανζέλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους από την έδρα της μόνιμης αντιπροσωπείας της Πορτογαλίας στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος τόνισε πως η Λισαβόνα υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως «τη μόνη οδό για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και επανέλαβε την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής» και κάλεσε για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Ρανζέλ σημείωσε επίσης ότι η αναγνώριση δεν αναιρεί την «ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα», καταδικάζοντας την πείνα, την εκτεταμένη καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη».

Με την απόφαση αυτή, η Πορτογαλία ακολουθεί τις πρόσφατες κινήσεις χωρών όπως η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, που αναγνώρισαν επισήμως την Παλαιστίνη, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τις διεθνείς πιέσεις για μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης.

