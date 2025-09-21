Βοιωτία: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της
Μια 62χρονη γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών, αφού ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους στη Βοιωτία, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.
Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023, οπότε η ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα φέρεται να απεβίωσε στο σπίτι τους από παθολογικά αίτια. Αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, η κόρη της απέκρυψε τον θάνατο, προσλαμβάνοντας έναν αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας, για να μεταφέρει και να θάψει τη μητέρα της σε στάβλο κοντά στο σπίτι.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα, με αποτέλεσμα οι αρχές να ξεκινήσουν έρευνα για την εξαφάνιση της ηλικιωμένης. Οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι της συλληφθείσας και εκείνη αρχικά προσπάθησε να τους παραπλανήσει παρουσιάζοντας ως μητέρα της μια γειτόνισσα με άνοια. Στη συνέχεια ομολόγησε την αλήθεια.
Η 62χρονη είναι διευθύντρια του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Οινοφύτων Βοιωτίας και οι αρχές εξετάζουν αν η μητέρα της πράγματι απεβίωσε από φυσικά αίτια, όπως υποστηρίζει. Η ιατροδικαστική εξέταση των οστών θα ρίξει φως στο χρονικό του θανάτου, ώστε να επιβεβαιωθεί εάν όντως συνέβη το 2023.
