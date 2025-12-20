Στρατιωτική ιεραρχία και βασανιστήρια: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα ναρκωτικά στα σχολεία

Με αυστηρά και αμείλικτα μέσα, ακόμη και με βασανιστήρια, λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και γήπεδα.

Σύμφωνα με όσα έχουν φέρει στο φως οι έρευνες, η οργάνωση βρισκόταν υπό τον πλήρη έλεγχο του 20χρονου αρχηγού της. Υπό τις οδηγίες του λειτουργούσαν δύο «τάγματα», ενώ δίπλα του βρίσκονταν βασικά μέλη που καθοδηγούσαν άλλα, έξι εκ των οποίων ανήλικοι μαθητές.

