Ξεσπά ο Γιαννόπουλος για την επίθεση Παππά: «Ήρθε το πρωί και έλεγε "όλα καλά;"»

Σοκαριστικά σκηνικά καταγγέλλει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος που δέχτηκε βίαιη επίθεση από τον Νίκο Παππά.

Στον αέρα του MEGA ξέσπασε σήμερα ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος που καταγγέλει τον ευρωβουλευτή και διαγεγραμμένο πλέον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, για τραμπούκικη επίθεση που δέχτηκε από τον τελευταίο στη Γαλλία

Ο δημοσιογράφος ανέφερε σχετικά με φήμες ότι ήταν μεθυσμένος κατά το συμβάν πως «Κάποιοι τολμούν να αφήνουν υπαινιγμούς. Είχα πιει μία μπύρα χωρίς αλκοόλ. Αυτοί που λένε ότι είχα πιει ζουν σε άλλο πλανήτη. Δεν μπορώ να πιω αλκοόλ, δεν μου αρέσει καν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr