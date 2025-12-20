Αγία Παρασκευή: «Ζήτα συγγνώμη γονατιστή»: Απίστευτα βασανιστήρια σε 13χρονη από συμμαθήτριές της

Μία 13χρονη δέχτηκε βάναυση επίθεση εντός σχολείου στην Αγία Παρασκευή από δύο συμμαθήτριές της, αλλά το σοκαριστικό περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί.

Τώρα, η σχετική καταγγελία της μητέρας στο MEGA έρχεται να εκθέσει πραγματικά πόσο απάνθρωπη ήταν η επίθεση που δέχτηκε το κορίτσι, από πολλά παιδιά της ίδιας ηλικίας.

