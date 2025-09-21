Ερχεται ο «πολικός πίδακας»: Στην Ισπανία περιμένουν πτώση θερμοκρασίας πάνω από 10°C

Με την είσοδο του φθινοπώρου, η Ισπανία βιώνει απότομη πτώση θερμοκρασίας. Πορτοκαλί συναγερμοί για βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη.

Μετά από ημέρες με θερμοκρασίες που θύμιζαν κατακαλόκαιρο και ήταν... αντάξιες του Αυγούστου, η Ισπανία ετοιμάζεται για απότομη αλλαγή του καιρού με την έλευση του φθινοπώρου.

Από τη Δευτέρα (22/9), η είσοδος ενός «ατλαντικού μετώπου» αναμένεται να προκαλέσει έντονη πτώση της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Meteored, το φαινόμενο θα γίνει αισθητό αρχικά στα βορειοδυτικά, όπου το θερμόμετρο θα καταγράψει εντυπωσιακή πτώση. Στη Λούγκο, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κατρακυλήσουν από τους 33°C στους 21°C, ενώ στο Οβιέδο και το Σανταντέρ οι θερμοκρασίες από 30°C θα περιοριστούν γύρω στους 24–25°C. Στην Ουρένσε, η αλλαγή θα είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς από 36°C την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσουν τους 24°C.

Αντίθετα, άλλες περιοχές θα συνεχίσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Στα Κανάρια Νησιά και την κοιλάδα του Γουαδαλκιβίρ αναμένονται μέγιστες έως 35°C, ενώ σε τμήματα των Καναρίων Νήσων οι νυχτερινές ελάχιστες θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 25°C.

Καταιγίδες και σκόνη από την Αφρική

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί συναγερμούς για καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Ναβάρα, της Ουέσκα και της Σαραγόσα, όπου αναμένονται έως και 30 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παράλληλα, προειδοποιήσεις ισχύουν για τη Λα Ριόχα, τη Χώρα των Βάσκων, την Κανταβρία και τις Αστούριες, με ιδιαίτερη έμφαση σε ορεινές περιοχές και παραθαλάσσιες ζώνες.

Στα Κανάρια Νησιά, πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες, θα εμφανιστούν και νέφη σκόνης από τη Σαχάρα, επηρεάζοντας τα Γκραν Κανάρια, το Λανθαρότε, τη Φουερτεβεντούρα και άλλα νησιά του συμπλέγματος.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το πέρασμα του «πολικού πίδακα» θα σηματοδοτήσει την οριστική αποχώρηση του καλοκαιριού και την έλευση ενός πιο φθινοπωρινού σκηνικού σε όλη τη χώρα.

Πτώση σε όλη την Ευρώπη

Πάντως, πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης μέσα στην εβδομάδα, στην αρχή για κάποιες στο τέλος για άλλες. Στην Ελλάδα, ήδη είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως τις βραδινές ώρες...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ