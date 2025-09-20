Ο Ουγγαρέζος τα «έχωσε» στον Τσιμιτσέλη: «Δεν ξέρω τί φίλος είσαι!» (vid)

«Απασφάλισε» ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μιλώντας για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την μεταξύ τους παρεξήγηση που δημιουργήθηκε.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open για την κριτική που άσκησε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη σχετικά με την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», τονίζοντας ότι η φιλία δοκιμάζεται όταν δεν αντέχει τον διάλογο.

Όλα άρχισαν όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξέφρασε δημόσια την άποψή του πως δεν μπορεί «ο οποιοσδήποτε» να παρουσιάζει δημοσιογραφική εκπομπή χωρίς να έχει σχέση με το επάγγελμα. Η αναφορά του στην περίπτωση του Γιάννη Τσιμιτσέλη προκάλεσε την ενόχληση του ηθοποιού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί απόσταση ανάμεσά τους.

«Εγώ ούτε τιμωρός είμαι, ούτε συνδικαλιστής είμαι και δεν ξέρω και πώς τα κανόνισαν. Αλλά επειδή εδώ με ακουμπάει προσωπικά το συγκεκριμένο, ούτε πρόθεση έχω να είμαι ο τιμωρός, ούτε ο δικαστής της ελληνικής τηλεόρασης… Μου έστειλε ένα μήνυμα προχθές ο Γιάννης… Είχα πει ότι ο Γιάννης είναι ταλαντούχος, είναι φίλος μου, πως ότι έχει κάνει, το έχει κάνει καλά, για να μπορέσω και να μου επιτρέψει και ο Γιάννης να πω μια κριτική αρνητική. Η οποία ποια ήταν; Ότι δεν θεωρώ ότι ένας ηθοποιός, ο Γιάννης ή ο οποιοσδήποτε, δεν είναι όλοι για όλα και είναι σωστό να συντονίζει δημοσιογράφος. Αυτό είπα και επιμένω» είπε αρχικά στην εκπομπή του Open ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Και πρόσθεσε: «Γιάννη μου, σου απάντησα, δεν διάβασες ούτε μου απάντησες ποτέ στα μηνύματα… Δεν ξέρω τι φίλος είσαι, που στέλνεις ένα μήνυμα, σε παίρνω τηλέφωνο, γιατί οι φίλοι παίρνουν τηλέφωνο, δεν στέλνουν μήνυμα και πηγαίνουν μετά για ύπνο. Έστειλες ένα μήνυμα, σε πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσες, σου έστειλα και ηχητικά, σου έστειλα και γραπτό, δεν τα διάβασες ποτέ. Δεν ξέρω τι σκ..ά φιλία είναι αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η γνώμη μου και δεν το λέω από αντίδραση. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά, αλλά η γνώμη μου είναι ότι ηθοποιός δεν μπορεί να συντονίσει δημοσιογραφική εκπομπή. Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι. Γιάννη, άκου με πάρα πολύ καλά. Σου έχω γράψει κι άλλα, άκου και τα άλλα που έχεις κάνει όλο τον χρόνο και δεν σου έχω πει τίποτα».

