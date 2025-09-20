Τα τελευταία 2 χρόνια τρώει μόνο fast food και αποκαλύπτει τί επίδραση έχει στον οργανισμό του

Άνδρας που ισχυρίζεται ότι τρώει μόνο fast food από το καλοκαίρι του 2023, αποκαλύπτει την επίδραση που είχε πάνω του.

Από μικροί έχουμε μάθει ότι η υπερβολική κατανάλωση πρόχειρου φαγητού είναι βλαβερή για τον οργανισμό και την υγεία μας. Ωστόσο ένας άνδρας ισχυρίζεται ότι για σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια δεν έχει φάει τίποτα άλλο πέρα από fast food. Μάλιστα, όπως είπε, η μέρα του ξεκινάει με ένα Red Bull.

Ο 32χρονος χρήστης του Reddit τόνισε ότι το «ταξίδι» του με το junk food ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023 και από τότε δεν έχει κοιτάξει ποτέ πίσω. Ήδη έχει ξεπεράσει 700 ημέρες χωρία να έχει καταναλώσει υγιεινό γεύμα και συνεχίζει ακάθεκτος.

Η ανάρτηση του Redditor

Μέσα από το Reddit ξεκίνησε το δικό του «Ask Me Anything». Τον Απρίλιο έγραψε: «Από περίπου τον Ιούλιο/Αύγουστο του 2023, δεν έχει υπάρξει ούτε μία μέρα που να μην έφαγα McDonald’s ή αντίστοιχο fast food όπως Taco Bell, KFC, Burger King, κινέζικο ή ινδικό delivery κ.λπ. Αλλά κυρίως McDonald’s.

Το fast food είναι κυριολεκτικά το μόνο που τρώω. Κάθε μέρα καταναλώνω ένα μεγάλο (περίπου 2.000 θερμίδες) γεύμα από κατάστημα fast food της επιλογής μου, το οποίο συνοδεύω με Coca-Cola ή Red Bull.

Το Red Bull είναι επίσης το πρωινό μου όταν ξυπνάω. Πίνω περίπου 2 ή 3 κουτάκια Red Bull των 473ml καθημερινά. Και το κάνω αυτό περίπου όλο αυτό το διάστημα. Red Bull και αναψυκτικά είναι τα μόνα που πίνω. Καθόλου νερό. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε».

Οι απορίες των χρηστών για την υγεία του

Οι ερωτήσεις έπεσαν «βροχή» από δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χρήστες που ήθελαν να μάθουν πώς είναι η υγεία του… και αν έχει πάρει βάρος. Η απάντησή του ήταν η εξής: «Είμαι 32 και έχω εξεταστεί πολλές φορές και βρέθηκα απολύτως υγιής σωματικά». Και πρόσθεσε: «Ο BMI μου είναι 20,8. Ζυγίζω 66 κιλά, δηλαδή περίπου 145 λίβρες».

Συνεπώς, στην πραγματικότητα είναι υγιής και μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Συνήθως τρώει ένα κύριο γεύμα την ημέρα, περίπου 2.000 θερμίδες, το οποίο συνοδεύει με Red Bull ή Coca-Cola, ενώ η αγαπημένη του παραγγελία στα McDonald’s είναι: ένα Big Mac, εννιά nuggets, μεγάλες πατάτες και δύο σάλτσες μπάρμπεκιου.

Ωστόσο, παραδέχεται ότι αυτό είναι απλώς η «βάση» – κάποιες μέρες προσθέτει ένα McFlurry, 20 επιπλέον nuggets ή κάποιο έξτρα συνοδευτικό.

Ο λόγος που τρώει junk food

Όσο για τον λόγο που έχει επιλέξει να τρώει junk food, εξηγεί ότι αρχικά είναι θέμα ευκολίας, αλλά παίζει ρόλο και η γεύση καθώς και το πώς τον κάνει να νιώθει. Μάλιστα, λέει ότι το σώμα του αντιδρά χειρότερα όταν προσπαθεί να φάει υγιεινά.

«Το πεπτικό μου σύστημα αισθάνεται απαίσια μόνο όταν προσπαθώ να φάω σταυρανθή λαχανικά ή να πιω νερό. Δεν ξέρω γιατί, πάντα ήμουν έτσι», είπε.

Αλλά είναι υγιεινό το να τρως μόνο fast food; Η σύντομη απάντηση είναι: όχι… σίγουρα όχι.

Σύμφωνα με το NHS, το εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, θα πρέπει να καταναλώνουμε τουλάχιστον πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών καθημερινά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ