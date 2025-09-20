Το μήνυμα που συγκίνησε τη Ράνια Τζίμα για το πρόβλημα υγείας του συζύγου της: «Από τους πρώτους που επικοινώνησαν μαζί μου ήταν ο Αντώνης Σαμαράς» (vid)

Η Ράνια Τζίμα μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο σύζυγός της, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και αναφέρθηκε στα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε από τον πολιτικό χώρο.

Η Ράνια Τζίμα βρέθηκε στο πλατό του «Χαμογέλα και Πάλι» στο MEGA και μίλησε για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, λέγοντας μεταξύ άλλων πως όλοι οι πολιτικοί ήταν στο πλευρό του συζύγου της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA είπε: «Δόξα τω Θεώ τώρα είμαστε καλά. Ήταν πολύ τυχερός ο Γαβριήλ μέσα στην δυσκολία του για μία σειρά από λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο Γαβριήλ τρέχει, οπότε μπόρεσε να καταλάβει αμέσως τη διαφορά στο σώμα του και στον οργανισμό του. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τρέξει όπως έτρεχε. Πολύ σημαντικό ότι και ο ίδιος παρατήρησε τον εαυτό του και δεν το προσπέρασε. Προσπαθήσαμε να κινηθούμε και γρήγορα».

Και πρόσθεσε: «Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινώνησαν, και από τον πολιτικό κόσμο, και θέλω να το πω γιατί νομίζω πρέπει να επικοινώνησε μαζί μας σχεδόν το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πεις γιατί το λες τώρα αυτό; Το λέω γιατί ο Γαβριήλ ανήκει σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, γιατί εμένα η δουλειά μου είναι έτσι και αλλιώς να ελέγχω, και του κάθε δημοσιογράφου, και την κυβέρνηση, οπότε πολλές φορές μπορεί και εγώ να γίνομαι και δύσκολη και δυσάρεστη, αλλά ήταν ένα πολύ γλυκό πράγμα αυτό που συνέβη, ανθρώπινο. Είπα μέσα μου, κοίτα να δεις δεν το έχουμε χάσει τελείως».

Όσο για το μήνυμα που ξεχώρισε, η Ράνια Τζίμα είπε συγκινημένη: «Από τους πρώτους που επικοινώνησαν μαζί μου ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Το λέω και… δεν υπάρχουν λόγια. Ήταν πάρα πολλοί με γνήσιο ενδιαφέρον και με διάθεση όλοι και να βοηθήσουν».