«Φάκελος–χρονοκάψουλα»: Το τελευταίο μυστήριο μήνυμα του «πατέρα» της Τσεχοσλοβακίας αποκαλύπτεται μετά από 88 χρόνια (vid)

Φάκελος που έχει περάσει από χέρι σε χέρι για δεκαετίες και περιέχει τις τελευταίες λέξεις ενός παγκόσμιου ηγέτη θα ανοιχθεί και θα αποκαλύψει σημαντικές παγκόσμιες προβλέψεις.

Ο Tomáš Garrigue Masaryk ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας μετά την ανεξαρτησία της από την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία το 1918 και παρέμεινε στη διακυβέρνηση μέχρι το 1935. Πέθανε μερικά χρόνια αργότερα, το 1937, σε ηλικία 87 ετών, με τη χώρα του να «τεμαχίζεται» από τους Ναζί την επόμενη χρονιά, πριν ξεκινήσει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος.

Στο νεκροκρέβατό του, ο Masaryk υπαγόρευσε ένα γράμμα στον γιο του Jan, με τα λόγια του να παραμένουν σφραγισμένα μακριά από κόσμο μέχρι και σήμερα. Αυτό το γράμμα έχει γίνει μια χρονοκάψουλα και έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη για περίπου έναν αιώνα.

Το μεγάλο ταξίδι του γράμματος: Οι χώρες και οι δυσκολίες που πέρασε η χρονοκάψουλα

Όταν ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, το γράμμα συνόδευσε τον Jan Masaryk, που είχε υπάρξει πρέσβης της Τσεχοσλοβακίας στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του '30 και αργότερα έγινε υπουργός Εξωτερικών της χώρας που βρισκόταν υπό ναζιστική κατοχή.

Έτσι, η χρονοκάψουλα πήγε στο Λονδίνο και τη Σκωτία, πριν καταλήξει στη Γαλλία και μετά επιστρέψει στην Τσεχοσλοβακία με τον ιδιοκτήτη της. Ωστόσο, μόλις τελείωσε ο πόλεμος, ο Jan δεν έζησε για πολύ ακόμη, καθώς βρέθηκε νεκρός τις μέρες μετά την κομμουνιστική κατάληψη της Τσεχοσλοβακίας το 1948, με την επίσημη εκδοχή να είναι ότι είχε πηδήξει από το παράθυρό του.

Το γράμμα πήγε στον γραμματέα του Jan, Antonín Šum, που το έβγαλε λαθραία από τη χώρα, ενώ μερικά χρόνια αργότερα φυλακίστηκε για προδοσία. Ευτυχώς, επέζησε, αποφυλακίστηκε και ξαναπήρε το γράμμα το 1989, ενώ έζησε μέχρι το 2006.

Έναν χρόνο πριν τον θάνατό του, το δώρισε στο Εθνικό Αρχείο της Τσεχίας με την εντολή να μην ανοιχθεί για άλλα 20 χρόνια. Βέβαια, αυτή η στιγμή έφτασε...

Τι περιέχει το μυστηριώδες γράμμα;

Τι περιέχει, όμως, αυτό το μυστηριώδες γράμμα;;Έχει σφραγιστεί για 88 χρόνια, αλλά επέζησε όλο αυτόν τον καιρό και πρόκειται να ανοιχθεί σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Telegraph αναρωτιέται αν θα περιέχει κάποιο είδος προφητικής προειδοποίησης που θα έχει αποδειχθεί σωστή από την ιστορία, όπως μια για τον Αδόλφο Χίτλερ (ο Masaryk ήταν από τους πρώτους παγκόσμιους ηγέτες που μίλησε εναντίον του) ή τον Ιωσήφ Στάλιν, ενώ το CNN αναφέρει ότι υπήρξαν κάθε είδους εικασίες για το περιεχόμενο του γράμματος.

Είναι πιθανό οι τελευταίες λέξεις να μην σημαίνουν και πολλά. Παρά το δράμα που περικλείουν τα τελευταία λόγια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι ανάμεσα στις πιο αξιομνημόνευτες δηλώσεις του διάσημου πολιτικού. Ο άνθρωπος, στο κάτω–κάτω, ήταν αρκετά απασχολημένος με το να βγάζει την τελευταία του ανάσα...

