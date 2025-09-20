GNTM 6: Πρώτα τρέλανε το ΣΕΦ και μετά «ξέρανε» τους κριτές: «Κουκλάρα, σέξι χωρίς καν να προσπαθεί»

H Ελένη αποκάλυψε στους κριτές του GNTM πως τα χείλη της είναι φυσικά.

Ο σκηνοθέτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είχε θαμπωθεί από τη φυσική ομορφιά της και εστίασε την κάμερα πάνω της, με αποτέλεσμα να κλέψει αμέσως τις εντυπώσεις και να γίνει σε μία στιγμή μέσα viral.

Αντί να μιλάνε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις, όλοι αναρωτιόντουσαν ποια είναι αυτή η εντυπωσιακή ξανθιά. Τώρα, τραντάζει και τα πλατό του GNTM6.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr