Ο Τραμπ έτρωγε, στην κουζίνα τσακώνονταν: Το παρασκήνιο καβγά στην κουζίνα του Ουίνδσορ

Το άγνωστο συμβάν στο κάστρο του Ουίνδσορ. Ο Τραμπ έτρωγε και στην κουζίνα τσακώνονταν.

Το πολυτελές, επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, που πραγματοποιήθηκε ως το κεντρικό γεγονός της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, σημαδεύτηκε από μια έντονη διαμάχη στα παρασκήνια, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Στο εντυπωσιακό δείπνο, ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια φιλοξενήθηκαν από τον βασιλιά Κάρολο, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ, περιτριγυρισμένοι από δεκάδες υψηλόβαθμους επιχειρηματίες και διπλωμάτες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr