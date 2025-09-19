Επικεφαλής του ΝΑΤΟ προειδοποιεί για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο τον επόμενο μήνα: Αυξάνονται οι παγκόσμιοι φόβοι

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, προειδοποιεί για πιθανή έκρηξη Γ’ Παγκόσμιου Πολέμου τον επόμενο μήνα, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις Ρωσίας, Κίνας και Ουκρανίας. Δείτε τι μπορεί να συμβεί στην Ευρώπη και την Ασία.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, προειδοποιεί για αυξανόμενο κίνδυνο Γ’ Παγκόσμιου Πολέμου μέσα στον επόμενο μήνα. Οι εντάσεις εντείνονται καθώς η Ρωσία, η Κίνα και η Ουκρανία βρίσκονται σε κρίσιμη στρατιωτική και πολιτική αντιπαράθεση. Η υποστήριξη της Ουκρανίας από τα μέλη του ΝΑΤΟ και η προστασία της Πολωνίας από παραβιάσεις εναέριου χώρου από ρωσικά drones έχουν κλιμακώσει την κατάσταση.

Κίνδυνος συνεργασίας Ρωσίας και Κίνας

Ο Rutte τόνισε ότι μια πιθανή επίθεση της Κίνας στην Ταϊβάν θα μπορούσε να συνδυαστεί με στρατιωτικές ενέργειες της Ρωσίας στην Ευρώπη, δημιουργώντας μια παγκόσμια στρατιωτική κρίση. “Αν ο Xi Jinping επιτεθεί στην Ταϊβάν, πιθανότατα θα ζητήσει από τον Putin να κρατήσει απασχολημένο το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη,” δήλωσε ο Rutte.

Αυτό το σενάριο υπογραμμίζει την πιθανότητα πολυμερούς σύγκρουσης με σοβαρές διεθνείς επιπτώσεις.

Πρόσφατα συμβάντα που αυξάνουν την τάση

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones, γεγονός που χαρακτηρίζεται σοβαρή πρόκληση από το Κρεμλίνο. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται ήδη σε πόλεμο λόγω της υποστήριξης της Ουκρανίας, ενώ το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε στρατιωτικές δραστηριότητες σε πολλές χώρες για την αντιμετώπιση παραβιάσεων εναέριου χώρου.

Σενάριο πιθανής κλιμάκωσης

Αναλύσεις στρατηγικών προβλέπουν ότι διακοπές ρεύματος σε Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία μπορεί να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή και στρατιωτική κινητοποίηση. Ρωσικές δυνάμεις σε Καλίνινγκραντ θα μπορούσαν να τεθούν σε πλήρη συναγερμό και να εισβάλλουν στο Suwalki Gap, ενώ η Κίνα παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στη Ρωσία και ξεκινά στρατιωτικές ενέργειες στην Ταϊβάν.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, προειδοποιεί για κυρώσεις στη Κίνα, αλλά δεν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την Ταϊβάν. Παράλληλα, η Γαλλία και η Γερμανία αντιδρούν διαφορετικά, δημιουργώντας ενδεχόμενη διάσπαση στο ΝΑΤΟ και δυσκολίες στη συλλογική ασφάλεια.

Η προειδοποίηση του Mark Rutte δείχνει τον σοβαρό κίνδυνο παγκόσμιας σύγκρουσης. Οι στρατιωτικές κινήσεις της Ρωσίας, οι εντάσεις με την Κίνα και η κατάσταση στην Ουκρανία απαιτούν διεθνή επαγρύπνηση. Η σωστή διπλωματία, η στρατηγική πρόληψη και η ενισχυμένη ασφάλεια του ΝΑΤΟ είναι κρίσιμες για την αποφυγή ενός Γ’ Παγκόσμιου Πολέμου.

