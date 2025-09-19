Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος

Πολλές οι διαταράξεις από εκπομπές θορύβου, οσμών, ρύπων, δονήσεων, αιθάλης κλπ, προερχόμενες τόσο από γειτονικά ακίνητα κατοίκων όσο και από γειτονικούς επαγγελματικούς χώρους

Ζώντας την καθημερινότητα των μεγαλουπόλεων και της υποχρεωτικής συγκατοίκησης σε μεγάλες πολυκατοικίες ή πυκνοκατοικημένες περιοχές, πολλοί είναι εκείνοι, που έχουν δυσφορήσει ή και απηυδήσει με την συμπεριφορά γειτόνων τους.

Ποια είναι όμως τα δικαιώματά μου και πώς προστατεύομαι όταν ο γείτονάς μου ή η διπλανή στην οικία μου επιχείρηση προκαλεί υπερβολικό θόρυβο, ρύπους, οσμές, κλπ;

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr