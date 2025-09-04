Η είδηση από την Κίνα που έκανε τους «Αταίριαστους» να ξεκαρδιστούν: Επική στιγμή, γονάτισαν από τα γέλια (vid)

Μια είδηση από το εξωτερικό έκανε τους «Αταίριαστους» στον ΣΚΑΪ να γονατίσουν από τα γέλια.

Μια επική στιγμή χάρισαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (4/9). Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος ξέσπασαν σε γέλια, στο άκουσμα πως μία ηλικιωμένη στην Κίνα δέχθηκε να στείλει 5.700 ευρώ σε άγνωστο άντρα, με τον οποίο συνομιλούσε ερωτικά, όταν εκείνος της είπε πως ήταν αστροναύτης και πως χρειάζεται χρήματα για να αγοράσει οξυγόνο στο διάστημα.

«Θύμα είναι μια 85χρονη που πίστεψε έναν άντρα ότι είναι αστροναύτης και βρίσκεται σε διαστημικό σταθμό. Είχε ερωτική συνομιλία μαζί της και της ζήτησε χρήματα για να αγοράσει οξυγόνο, γιατί του τελείωνε. Της έστειλε 5.700 ευρώ. Αλφαδιά!», περιέγραψε ο Χρήστος Κούτρας, με τον συνεργάτη του να «λύνεται» στα γέλια.

«Της είπε επί λέξη: “Είμαι στο διάστημα, δέχομαι επίθεση. Στείλε λεφτά για οξυγόνο!” Η ιστορία έχει ξεφύγει από τα γήινα. Και εκείνη τον έσωσε από τον… έρωτά της, στέλνοντας τα χρήματα», σχολίασε από την πλευρά του ο Γιάννης Ντσούνος, ο οποίος δεν μπορούσε να σταθεί από τα γέλια.

