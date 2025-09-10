Κινέζος YouTuber έφτιαξε... μετρό για τις γάτες του: Το βίντεο που σαρώνει

Απίστευτο project από Κινέζο YouTuber: δημιούργησε μια ολόκληρη μινιατούρα πόλης για τις γάτες του, με σούπερ μάρκετ, κινηματογράφο και... μετρό!

Το ίντερνετ λατρεύει τα βίντεο με γάτες, όμως ο Κινέζος δημιουργός Xing Zhilei, γνωστός ως Xing’s World, πήγε την αγάπη του για τα κατοικίδιά του σε άλλο επίπεδο. Τα τελευταία δύο χρόνια χτίζει μια ολόκληρη «ανθρώπινη» πόλη σε μινιατούρα αποκλειστικά για τις γάτες του, ώστε να ζουν εμπειρίες που ταιριάζουν στο μέγεθός τους.

Από σούπερ μάρκετ και κινηματογράφο, μέχρι τράπεζα και εστιατόριο με το όνομα «Meowdonalds», ο Xing δημιουργεί πραγματικά έργα τέχνης. Το πιο εντυπωσιακό του project μέχρι σήμερα; Ένα πλήρως λειτουργικό μετρό.

Το μετρό που ζηλεύουν ακόμα και οι άνθρωποι

Το βίντεο με το μινιατούρα μετρό ανέβηκε πριν από δύο εβδομάδες στο YouTube και έχει ήδη σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές. Ο Xing δούλευε τέσσερις μήνες για να το ολοκληρώσει, φτιάχνοντας λεπτομέρειες όπως αυτόματες πόρτες που συγχρονίζονται με το τρένο, λειτουργικές κυλιόμενες σκάλες και σταθμούς με ρεαλιστική ατμόσφαιρα.

Στο βίντεο βλέπουμε τον γάτο του, τον Mr. Nice, να περιμένει υπομονετικά στην αποβάθρα καθώς το τρένο μπαίνει στον σταθμό – μια σκηνή που μοιάζει βγαλμένη από ταινία.

Τα σχόλια που απογείωσαν το βίντεο

Οι θεατές έμειναν έκπληκτοι με το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας τη δουλειά του «Hollywood level».

«Είμαι σοκαρισμένος. Οι διαστάσεις είναι τόσο ακριβείς που μοιάζει αληθινό».

«Η γάτα σου έχει καλύτερο μετρό από όλες τις ΗΠΑ: καθαρό, χωρίς καθυστερήσεις, με σύγχρονη τεχνολογία».

«Ήμουν στην Κίνα πρόσφατα και δεν μπορούσα να καταλάβω αν είναι μινιατούρα ή πραγματικός σταθμός μέχρι που είδα τη γάτα!».

Πολλοί μάλιστα δηλώνουν ότι θα παρακολουθούσαν ευχαρίστως livestream με τις γάτες να «ζουν» στην πόλη που έστησε ο Xing.

Από YouTube σε φαινόμενο του διαδικτύου

Το κανάλι Xing’s World έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν τόσο τις γάτες όσο και τις DIY δημιουργίες. Ο Xing κατάφερε να μετατρέψει την αγάπη του σε ένα viral φαινόμενο που δεν δείχνει να σταματά.

