Έκλεψαν γιατρό μέσα στο Μετρό και χρειάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει (vid)

Απίστευτο περιστατικό στην Αθήνα: Γιατρός από την Ηλεία έπεσε θύμα κλοπής στο Μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει σπίτι του.

Ένα τρομερό περιστατικό συνέβη σε έναν γιατρό από την Ηλεία όσο βρισκόταν στο Μετρό της Αθήνας όταν έπεσε θύμα κλοπής καθώς άγνωστοι του έκλεψαν το πορτοφόλι και εκείνος αναγκάστηκε να ζητιανέψει χρήματα για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος από την Αμαλιάδα Ηλείας ταξίδεψε στην Αθήνα για ένα επαγγελματικό συνέδριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή Newsroom του ERTNews, ο γιατρός κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο, όταν άγνωστοι του αφαίρεσαν το πορτοφόλι, που περιείχε μετρητά, τραπεζικές κάρτες, ταυτότητα και διπλώματα.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, μπήκε στο Μετρό από το Περιστέρι και στο Σύνταγμα επικράτησε έντονος συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων. «Μέσα στον συνωστισμό, το πορτοφόλι εξαφανίστηκε», σημείωσε. Στο αεροδρόμιο διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι του και αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από άλλους επιβάτες, συγκεντρώνοντας 23 ευρώ για να αγοράσει το εισιτήριο επιστροφής. Όπως δήλωσε «άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω».

Λίγες ώρες αργότερα, το πορτοφόλι εντοπίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, όμως χωρίς τα χρήματα. Οι κάρτες του είχαν ήδη ακυρωθεί και ο ίδιος υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων.

