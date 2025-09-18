Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν το έγκλημα και η απάθεια της αστυνομίας (vid)

Έχουν περάσει 12 χρόνια απ' τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, που ήταν μέλος της ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, στην Αμφιάλη. 18 Σεπτεμβρίου 2013 όταν ο χρόνος σταμάτησε για το «χαμογελαστό παιδί».

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τη νύχτα της 17ης προς 18η Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι, αποτέλεσε σημείο καμπής για την αποκάλυψη του εγκληματικού χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, το οργανωμένο τάγμα εφόδου των χρυσαυγιτών κινήθηκε ανενόχλητο προς το σημείο όπου ο Παύλος δέχθηκε τη φονική επίθεση από τον Γιώργο Ρουπακιά.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως, λίγα δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο, ο δράστης πέρασε κυριολεκτικά μπροστά από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, που παρακολουθούσαν παθητικά χωρίς να επέμβουν. Ο ίδιος ο Φύσσας υπέδειξε τον δολοφόνο του στους αστυνομικούς, λίγο πριν καταρρεύσει.

Forensic Architecture: Η έρευνα που έριξε «φως» στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Η έρευνα του Forensic Architecture έριξε φως σε κρίσιμες λεπτομέρειες της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, φανερώνοντας όχι μόνο την οργανωμένη δράση της Χρυσής Αυγής, αλλά και την αδικαιολόγητη απραξία της αστυνομίας. Παρά τις έγκαιρες ειδοποιήσεις για την παρουσία του τάγματος εφόδου και την προφανή απειλή, οι αστυνομικές δυνάμεις είτε καθυστέρησαν να αντιδράσουν είτε επέλεξαν να μείνουν αδρανείς.

Η αντίφαση στις καταθέσεις τους, η καθυστερημένη κινητοποίηση και η αδυναμία σύλληψης των υπολοίπων δραστών προκάλεσαν οργή και ερωτήματα, τα οποία τροφοδότησαν τη δικαστική διερεύνηση και την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης.

Το νήμα της υπόθεσης δε θα είχε ξετυλιχτεί αν δεν υπήρχε το βίντεο-έρευνα του Forensic Architecture, με έδρα το πανεπιστήμιο Goldsmiths του Λονδίνου. Το υλικό αυτό, που προβλήθηκε στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ανέδειξε δύο καίρια ζητήματα: την αδράνεια των αστυνομικών το βράδυ της δολοφονίας και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Μάλιστα, εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα σε όσα κατέγραψαν οι κάμερες και στην έκθεση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Η πρώτη ειδοποίηση κι οι αντιφάσεις: Η αστυνομία γνώριζε τι θα συμβεί

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 23:54:14 το κέντρο της Άμεσης Δράσης καλεί την ομάδα ΔΙΑΣ που βρισκόταν στην περιοχή. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη ενημερωθεί για την παρουσία του τάγματος εφόδου. Η ειδοποίηση αυτή βασίστηκε σε ένα τηλεφώνημα πολίτη λίγα λεπτά νωρίτερα. Ο μάρτυρας είχε δει τους χρυσαυγίτες να κινούνται συντεταγμένα προς το «Κοράλλι» και προειδοποίησε ότι επρόκειτο να προκαλέσουν επεισόδιο.

Λίγο μετά, στις 23:58:11, εμφανίζονται στο σημείο τέσσερις μοτοσικλέτες της ΔΙΑΣ (ομάδες «Κερατσίνι» και «Πέραμα»). Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατέθεσαν ότι έλαβαν κλήση για πρώτη φορά μόλις στις 23:59, μια αντίφαση που δεν έχει εξηγηθεί ποτέ.

Στις 00:01:26, ο επικεφαλής της ομάδας «Κερατσινίου» ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι στο σημείο ήταν παρούσα μόνο μία ομάδα, χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε περιπολίες γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο. Στην πρώτη επίσημη ενημέρωση προς το κέντρο, μάλιστα, έκανε λόγο για «διαμάχη μεταξύ χρυσαυγιτών και ατόμων του γνωστού χώρου», φωτογραφίζοντας αναρχικούς.

Το Forensic Architecture κατέδειξε ότι οι αστυνομικοί βρίσκονταν στον τόπο του εγκλήματος τουλάχιστον δύο λεπτά πριν από το μοιραίο χτύπημα. Στις 00:05:20, διαβιβάστηκε στο κέντρο επιχειρήσεων ότι ο Φύσσας είχε ήδη τραυματιστεί.

Το μοιραίο λεπτό: Η δολοφονία μπροστά στα μάτια της αστυνομίας

Η πιο σοκαριστική αποκάλυψη είναι πως ο Ρουπακιάς πέρασε ανάμεσα από δύο αστυνομικούς που παρακολουθούσαν απαθείς, έφτασε στον Παύλο και τον μαχαίρωσε. Ακόμη και μετά τη δολοφονική επίθεση, οι περισσότεροι αστυνομικοί παρέμειναν θεατές.

Μόνο δύο κινήθηκαν κι αυτοί παραλίγο να συλλάβουν τον ίδιο τον Παύλο αντί για τον δράστη, που απομακρυνόταν ήρεμα προς το αυτοκίνητό του. Ο Φύσσας τους σταμάτησε λέγοντας: «Εμένα πάτε να πιάσετε; Αυτός με μαχαίρωσε», και υπέδειξε τον Ρουπακιά.

Στο σημείο έφτασαν τελικά δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, οι οποίες συνέλαβαν τον Ρουπακιά και εντόπισαν το μαχαίρι. Οι υπόλοιποι χρυσαυγίτες αποχώρησαν ανενόχλητοι, περνώντας δίπλα από έξι αστυνομικούς της ΔΙΑΣ που είχαν σαφή εντολή να προσαγάγουν «οποιονδήποτε έβλεπαν να τρέχει». Δεν έκαναν ούτε μια προσαγωγή, ούτε καν κατέγραψαν πινακίδες μηχανών.

«Η δολοφονία μπορούσε να αποτραπεί»: Η δίκη

Η δικηγόρος της οικογένειας Φύσσα, Χρύσα Παπαδοπούλου, ήταν κατηγορηματική: «Αν οι οκτώ ένοπλοι αστυνομικοί που βρίσκονταν εκεί δρούσαν συντονισμένα, με χρήση σειρήνων και φάρων, το τάγμα εφόδου θα είχε διαλυθεί πριν προλάβει να κινηθεί ο Ρουπακιάς. Η δολοφονία μπορούσε να αποτραπεί. Δεν το έκαναν».

Η απραξία τους σχολιάστηκε σκληρά και στη δίκη. Τον Ιανουάριο, η πρόεδρος του Εφετείου Σοφία Πανουτσακοπούλου επέπληξε αστυνομικό της ΔΙΑΣ για τις αντιφάσεις στις καταθέσεις της:

Πρόεδρος : «Δίπλα τους δεν ήσασταν; Στολές φορούσατε. Γιατί δεν σας άκουσαν;»

: «Δίπλα τους δεν ήσασταν; Στολές φορούσατε. Γιατί δεν σας άκουσαν;» Αστυνομικός: «Δεν ξέρω»

Και για την ιστορία: οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που παρακολούθησαν τη δολοφονία, αργότερα… τιμήθηκαν από την πολιτεία για την «προσφορά» τους εκείνη τη νύχτα.

