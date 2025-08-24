Τανζανία: Έβγαζε πύον από τις θηλές του και οι γιατροί ανακάλυψαν μαχαίρι στο στήθος του επί 8 χρόνια (vid)

44χρονος από την Τανζανία πήγε στο νοσοκομείο επειδή η θηλή του έβγαζε πύον και οι γιατροί έμειναν άφωνοι όταν ανακάλυψαν ότι είχε μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος του επί οκτώ χρόνια.

Σοκαρισμένοι έμειναν οι γιατροί στην Τανζανία, όταν σε έναν 44χρονο ασθενή που ζήτησε βοήθεια επειδή κάτω από τη δεξιά θηλή του έβγαινε πύον, διαπίστωσαν ότι στο στήθος του ήταν καρφωμένο ένα μαχαίρι.

Ο άνδρας είχε δεχθεί επίθεση πριν από οκτώ χρόνια και υπέστη πολλαπλές κακώσεις στο σώμα του. Όπως ανέφερε, τότε του παρασχέθηκαν μόνο στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες για να κλείσουν τα τραύματα, χωρίς περαιτέρω εξετάσεις ή ακτινογραφία, καθώς οι πόροι στην περιοχή ήταν εξαιρετικά περιορισμένοι.

Η θηλή που έβγαζε πύον αποκάλυψε το μυστικό

Χρόνια αργότερα, όταν άρχισε να εμφανίζεται πύον στη θηλή του, οι γιατροί προχώρησαν σε ακτινογραφία. Εκεί φάνηκε το μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο είχε εισχωρήσει μέσω της ωμοπλάτης και ήταν εγκλωβισμένο ανάμεσα σε πύον και νεκρωτικό ιστό.

Αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του μαχαιριού. Ο 44χρονος νοσηλεύτηκε για δέκα ημέρες και κατάφερε να αναρρώσει πλήρως, αν και οι γιατροί τόνισαν ότι θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του.

Οι ερευνητές που κατέγραψαν την υπόθεση υπογράμμισαν την ανάγκη για καλύτερα πρωτόκολλα στη διαχείριση τραυμάτων, την ασφαλή χειρουργική και την αναισθησία, ειδικά σε χώρες με χαμηλούς πόρους. Το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως τονίζουν, είναι παράδειγμα του πόσο κρίσιμη είναι η έγκαιρη διάγνωση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ