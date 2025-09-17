Το πιο χαριτωμένο πλάσμα της Αβύσσου: Το νέο ροζ σαλιγκαρόψαρο που μοιάζει με Pokémon (vid)

Όταν κατεβαίνεις τόσο βαθιά, θα περίμενες κάθε ένδειξη ζωής να είναι τρομακτική. Έτσι οι επιστήμονες ενθουσιάστηκαν όταν ανακάλυψαν ένα αξιολάτρευτο νέο είδος σαλιγκαρόψαρου, χιλιάδες πόδια κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού.

Το ροζ πλάσμα με τα μεγάλα μάτια ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά το 2019 από ερευνητές που εξερευνούσαν τον βυθό ανοιχτά της Καλιφόρνια χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριζόμενο όχημα σε βάθος 3.268 μέτρων.

Συνάντησαν ένα ενήλικο θηλυκό μήκους 9,2 εκ., που κολυμπούσε ευχάριστα μέσα στην συντριπτική πίεση, το παγωμένο κρύο και το αιώνιο σκοτάδι. Η νέα ανάλυση αποκαλύπτει ότι αυτό το ζώο ήταν ένα είδος προηγουμένως άγνωστο στην επιστήμη και ονομάστηκε «bumpy snailfish» (Careproctus colliculi).

Τα χαρακτηριστικά του «πιο χαριτωμένου πλάσματος»

Η οικογένεια των σαλιγκαρόψαρων τείνει να έχει μεγάλο κεφάλι, ζελατινώδες σώμα καλυμμένο με χαλαρό δέρμα και στενή ουρά. Πολλά έχουν έναν δίσκο στην κοιλιά που τους επιτρέπει να πιάνονται στον βυθό ή να κάνουν «ωτοστόπ» σε μεγαλύτερα ζώα.

Οι θαυμαστές των σαλιγκαρόψαρων το περιέγραψαν ως «αξιολάτρευτο» και «το πιο χαριτωμένο θαλάσσιο πλάσμα» που έχουν δει ποτέ. Σχολιάζοντας σε βίντεο στο YouTube του νέου είδους, ένας το συνέκρινε ακόμη και με ένα «αληθινό Pokémon».

Η έρευνα του MBARI έφερε στο «φως» τρία νέα είδη σαλιγκαρόψαρων

Μια ομάδα από το Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) έκανε την πρώτη ανακάλυψη κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στις εξωτερικές περιοχές του φαραγγιού Μοντερέι, περίπου 100 χλμ. ανοιχτά της κεντρικής Καλιφόρνια.

Το περιμάζεψαν και παρατήρησαν ότι είχε χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα άλλα βαθύβια σαλιγκαρόψαρα που είχαν συναντήσει. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μικροσκόπια, micro–CT σαρώσεις και προσεκτικές μετρήσεις για να διαπιστώσουν ότι ήταν διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο γνωστό είδος.

Ανέλυσαν επίσης δύο άλλα δείγματα και βρήκαν ότι και αυτά ήταν νέα για την επιστήμη και τα ονόμασαν dark snailfish και sleek snailfish. Το bumpy snailfish έχει διακριτικό ροζ χρώμα, στρογγυλό κεφάλι με μεγάλα μάτια, φαρδιά θωρακικά πτερύγια με μακριές ανώτερες ακτίνες και εξογκωμένη υφή.

Το dark snailfish έχει πλήρως μαύρο σώμα με στρογγυλό κεφάλι και οριζόντιο στόμα. Από την άλλη, το sleek snailfish ξεχωρίζει από τα άλλα σαλιγκαρόψαρα με το μακρύ, μαύρο, πλάγια συμπιεσμένο σώμα του, την απουσία δίσκου αναρρόφησης και την έντονα γωνιακή σιαγόνα.

Αυτή η συνάντηση είναι η μόνη επιβεβαιωμένη παρατήρηση του bumpy snailfish, επομένως περισσότερες λεπτομέρειες για την πλήρη γεωγραφική κατανομή και το εύρος βάθους του παραμένουν άγνωστες.

Ο Στίβεν Χάντοκ, ανώτερος επιστήμονας στο MBARI, ηγήθηκε της ερευνητικής αποστολής που συνάντησε για πρώτη φορά το θαλάσσιο πλάσμα και τόνισε: «Η καταγραφή της βιοποικιλότητας των βαθέων υδάτων είναι κρίσιμη για την ανίχνευση τυχόν αλλαγών που μπορεί να συμβαίνουν σε αυτό το περιβάλλον».

Οι επιστήμονες έχουν περιγράψει περισσότερα από 400 διαφορετικά είδη σαλιγκαρόψαρων παγκοσμίως. Αυτά τα ψάρια ζουν σε μια ποικιλία θαλάσσιων οικοτόπων, από ρηχές λιμνοθάλασσες μέχρι ωκεάνιες τάφρους. Κρατούν επίσης το ρεκόρ για τα ψάρια που ζουν στο μεγαλύτερο βάθος.

