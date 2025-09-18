Τι είναι το «AI slop» που κατακλύζει το διαδίκτυο και οι σοβαρές επιπτώσεις στον εγκέφαλό μας

To τελευταίο διάστημα ένα είδος περιεχομένου διαδίδεται στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, στους ιστότοπους streaming, στα βιντεοπαιχνίδια και στο διαδίκτυο συνολικά: τα σκουπίδια της τεχνητής νοημοσύνης ή αλλιώς AI slop.

Από περιεχόμενο που «σαπίζει τον εγκέφαλο» έως ιστότοπους με ψευδείς ειδήσεις, το «AI slop» κατακλύζει το διαδίκτυο. Δεν μας κάνει απλώς να χάνουμε τον χρόνο μας, αλλά βλάπτει και την ικανότητα συγκέντρωσής μας και διαδίδει παραπληροφόρηση.

