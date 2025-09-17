Ρωσίδα πούλησε την ψυχή της για 100.000 ρούβλια και τα ξόδεψε σε κούκλες Labubu (vid)

Σε ένα «παραφυσικό» γεγονός, μία Ρωσίδα κατάφερε να πουλήσει τη ψυχή της για 100.000 ρούβλια και να τα εξαργυρώσει σε κουκλάκια labubu και ένα εισιτήριο συναυλίας.

Σε ένα αμφιλεγόμενο κοινωνικό πείραμα, μια νεαρή Ρωσίδα υπέγραψε την πώληση της ψυχής της για 100.000 ρούβλια (1.180 δολάρια), τα οποία ξόδεψε σε συλλογή από κούκλες Labubu και ένα εισιτήριο συναυλίας.

Το αστείο που έγινε πραγματικότητα

Όλα ξεκίνησαν ως αστείο από έναν ειδικό στο μάρκετινγκ που συστήθηκε ως Ντμίτρι στο ρωσικό κοινωνικό δίκτυο Telegram. Ανέβασε μια αγγελία προσφέροντας 100.000 ρούβλια σε όποιον δεχόταν να πουλήσει την ψυχή του και να το κάνει επίσημο, υπογράφοντας συμβόλαιο με το ίδιο του το αίμα.

Δεν περίμενε κανείς να αποδεχθεί την παράξενη προσφορά, αλλά προς έκπληξή του, μια 26χρονη γυναίκα απάντησε δηλώνοντας ότι ενδιαφέρεται να πουλήσει την ψυχή της. Ο Ντμίτρι τήρησε τη συμφωνία, ανεβάζοντας την απόδειξη πληρωμής και μια φωτογραφία της νεαρής γυναίκας που κρατούσε το συμβόλαιο υπογεγραμμένο με αίμα, με τα προσωπικά της στοιχεία καλυμμένα.

«Αγόρασα την πρώτη μου ψυχή»

«Μια νεαρή γυναίκα ονόματι Καρίνα απάντησε, αποδέχτηκε τη συμφωνία, υπέγραψε το έγγραφο και το σφράγισε με αίμα», έγραψε ο Ρώσος. «Μόλις αγόρασα την πρώτη μου ψυχή. Σίγουρα νιώθω σαν τον Ντέιβι Τζόουνς αυτή τη στιγμή!»

Ο Ντμίτρι προφανώς δεν είχε ιδέα πώς να χρησιμοποιήσει τη νεοαποκτηθείσα ανθρώπινη ψυχή, αφού κυρίως έκανε το κόλπο αυτό ως κοινωνικό πείραμα.

Τι έκανε τα χρήματα η Καρίνα: Η συναυλία και τα Labubu

Η Καρίνα, από την πλευρά της, δήλωσε στο δημοφιλές κανάλι Telegram «Mash» ότι δεν την ενδιαφέρει η ψυχή της ούτε το τι θα αποφασίσει να κάνει ο νέος της ιδιοκτήτης. Όσο για τα χρήματα που έλαβε, τα ξόδεψε αμέσως σε μια συλλογή από κούκλες Labubu και σε ένα εισιτήριο για συναυλία της Ρωσίδας λαϊκής τραγουδίστριας Νατζέντα Καντίσεβα.

Η Καρίνα μπορεί να μην νοιάζεται για την τύχη της ψυχής της, αλλά η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ενδιαφέρθηκε πολύ. Μετά την είδηση που έγινε viral, η Εκκλησία απάντησε μέσω των επίσημων καναλιών της, δηλώνοντας ότι η νεαρή γυναίκα «όντως πούλησε την ψυχή της και επομένως επέλεξε το κακό» και προέβλεψε για εκείνη «ηθική και προσωπική παρακμή, ασθένεια, πόνο και ακόμη και θάνατο».

