Βίντεο από κάμερες GoPro τοποθετήθηκαν σε δελφίνια και αποκάλυψαν τον πραγματικό τρόπο με τον οποίο κυνηγούν, σκοτώνουν και καταναλώνουν τη λεία τους.

Παρά τη φήμη τους ως παιχνιδιάρικα και φιλικά ζώα, τα δελφίνια κρύβουν μια άγρια και εξαιρετικά αποτελεσματική πλευρά. Αυτό αποκαλύπτει ερευνητικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ, όπου επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερες GoPro σε έξι ρινοδέλφινα που κινούνταν ελεύθερα στη θάλασσα.

Στόχος ήταν να παρατηρηθεί για πρώτη φορά, από την οπτική των ίδιων των ζώων, πώς εντοπίζουν, καταδιώκουν και καταναλώνουν τη λεία τους.

Πώς κυνηγάνε τα θηράματά τους τα δελφίνια

Τα συγκεκριμένα δελφίνια δεν ήταν τυχαία. Συμμετείχαν στο Marine Mammal Program του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και είχαν εκπαιδευτεί στον εντοπισμό και τη σήμανση υποβρύχιων ναρκών. Η εκπαίδευση αυτή τα καθιστούσε ιδανικά για επιστημονική παρατήρηση, καθώς είχαν ήδη συνηθίσει στον εξοπλισμό και στις αποστολές με ανθρώπινη καθοδήγηση.

Επικεφαλής της μελέτης ήταν ο Sam Ridgway, πρωτοπόρος της θαλάσσιας κτηνιατρικής και βασική μορφή του προγράμματος του Ναυτικού, γνωστός και ως «ο πατέρας της ιατρικής των θαλάσσιων θηλαστικών».

Τα βίντεο έδειξαν ότι τα δελφίνια εντοπίζουν τη λεία τους με ηχητικά κλικ σόναρ, επιταχύνουν τον ρυθμό των ήχων καθώς πλησιάζουν και εκπέμπουν χαρακτηριστικά «κραυγές νίκης» τη στιγμή της σύλληψης.

Σε αντίθεση με όσα πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, τα δελφίνια δεν εφορμούν απλώς πάνω στο θήραμα. Αντίθετα, χρησιμοποιούν αναρρόφηση, διαστέλλοντας τον λαιμό τους και ανοίγοντας τα χείλη ώστε να «ρουφήξουν» το ψάρι στο στόμα τους.

Το κομμάτι που χαλάει την «χαριτωμένη» τους εικόνα

Η στιγμή της κατανάλωσης είναι ίσως η πιο ανατριχιαστική. Τα ψάρια φαίνονται να προσπαθούν να διαφύγουν ακόμη και όταν βρίσκονται ήδη στο στόμα του δελφινιού, ενώ εκείνο τα καταπίνει με εντυπωσιακή ευκολία.

Οι ερευνητές κατέγραψαν ακόμη την πλήρη αποκάλυψη των δοντιών τους σε συνδυασμό με την έντονη διάταση του λαιμού τους. Χαρακτηριστική είναι και τα συνεχή ηχητικά σήματα μέχρι την κατάποση.

Αυτό που σόκαρε περισσότερο την επιστημονική ομάδα ήταν η κατανάλωση δηλητηριωδών θαλάσσιων φιδιών. Ένα από τα δελφίνια κατάφερε να φάει οκτώ κίτρινα θαλάσσια φίδια, είδος που θεωρείται εξαιρετικά τοξικό. Παρά τον κίνδυνο, το ζώο δεν εμφάνισε κανένα σύμπτωμα ασθένειας, αφήνοντας τους ειδικούς άφωνους μπροστά στην ανθεκτικότητα του οργανισμού του.

