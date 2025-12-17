Χάρτης με όλα τα 2,75 δισεκατομμύρια κτίρια στη Γη: Μπορείς να δεις και το σπίτι σου!

Ερευνητές δημιούργησαν τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων κτιρίων παγκοσμίως, χαρτογραφώντας από απομονωμένες καλύβες έως μεγαλουπόλεις.

Μια νέα, εξαιρετικά λεπτομερής χαρτογράφηση του πλανήτη καταγράφει σχεδόν κάθε φυσική κατασκευή στη Γη, από ένα μικρό υπόστεγο σε απομακρυσμένες περιοχές έως τα πιο πυκνοδομημένα αστικά κέντρα.

Το έργο υλοποιήθηκε από επιστήμονες του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου, οι οποίοι αξιοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσουν δεδομένα από περισσότερα από 2,75 δισεκατομμύρια κτίρια.

Πώς δημιουργήθηκε το GlobalBuildingAtlas

Η ομάδα επεξεργάστηκε πάνω από 800.000 δορυφορικές εικόνες του 2019, εκπαιδεύοντας μοντέλα μηχανικής μάθησης ώστε να διαχωρίζουν με ακρίβεια το έδαφος, τα κτίρια και τα μη δομημένα στοιχεία, όπως δρόμους και βλάστηση.

Το αποτέλεσμα είναι το GlobalBuildingAtlas, ένα εργαλείο που περιλαμβάνει περίπου ένα δισεκατομμύριο περισσότερα κτίρια από κάθε αντίστοιχη βάση δεδομένων και προσφέρει έως και 30 φορές μεγαλύτερη λεπτομέρεια από προηγούμενα τρισδιάστατα μοντέλα.

Σε αντίθεση με τους κλασικούς δισδιάστατους χάρτες, το νέο σύστημα υπολογίζει το ύψος κάθε κτιρίου, τον συνολικό του όγκο και την απόσταση από γειτονικές κατασκευές Αυτό ισχύει τόσο για αγροτικές όσο και για αστικές περιοχές, προσφέροντας μια πολύ πιο ρεαλιστική εικόνα των συνθηκών διαβίωσης.

Η σημασία του νέου... χάρτη:

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του έργου, καθηγητή Xiaoxiang Zhu, τα τρισδιάστατα δεδομένα επιτρέπουν αναλύσεις γύρω από την κοινωνική και οικονομική ανισότητα. Μάλιστα, εισάγεται ένας νέος δείκτης, που μετράει τον όγκο κτιρίων ανά κάτοικο, που αποτυπώνει τη συνολική δομημένη μάζα σε σχέση με τον πληθυσμό και λειτουργεί ως μέτρο υποδομών και ποιότητας ζωής. Οι εύπορες περιοχές τείνουν να διαθέτουν περισσότερο χώρο και λιγότερη πυκνότητα ανά άτομο, σε αντίθεση με φτωχότερες ζώνες υψηλής συγκέντρωσης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το GlobalBuildingAtlas μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στη χάραξη δημόσιων πολιτικών, στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοί και πλημμύρες και στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής και της επέκτασης των πόλεων. Το σημαντικότερο είναι ότι όλο αυτό επιτεύχθηκε χωρίς ακριβές εναέριες σαρώσεις, αλλά αποκλειστικά με υπάρχοντα δορυφορικά δεδομένα και AI.

Μέσα σε λίγες ημέρες από την κυκλοφορία του, σχεδόν 300.000 χρήστες επισκέφθηκαν την πλατφόρμα για να εξερευνήσουν τον διαδραστικό χάρτη και να δουν την τρισδιάστατη απεικόνιση της περιοχής τους. Οι δημιουργοί ελπίζουν ότι το εργαλείο αυτό θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και κοινωνικά δίκαιες πόλεις στο μέλλον.

Μπορείτε να δείτε το σπίτι σας εδώ.

