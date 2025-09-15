Ελληνοτουρκικά σε τεντωμένο... καλώδιο πριν το κρίσιμο ραντεβού στη Νέα Υόρκη

Νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με NAVTEX για το «Πίρι Ρέις» και φόντο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Τι θα συζητήσουν Μητσοτάκης – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Σε περίοδο αυξημένης έντασης εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς η Άγκυρα κλιμακώνει τις κινήσεις της απαντώντας στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τις ενεργειακές έρευνες νότια της Κρήτης. Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία: λίγες μόλις ημέρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η τουρκική πλευρά επιλέγει να στείλει μηνύματα με νέα NAVTEX και με αιχμή το «καυτό» ζήτημα του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Το «Πίρι Ρέις»

Το τελευταίο επεισόδιο καταγράφηκε με την έκδοση τουρκικής NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης, για «επιστημονικές έρευνες» του ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις» σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Η προαναγγελθείσα πορεία του πλοίου αγγίζει ζώνες που βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και κοντά σε ελληνικά χωρικά ύδατα, προκαλώντας άμεση αντίδραση της Αθήνας, η οποία απάντησε με αντι-NAVTEX από τον σταθμό Λήμνου, χαρακτηρίζοντας άκυρη την τουρκική αναγγελία.

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κίνηση του τουρκικού σκάφους, με ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή της νησίδας Καλόγερος, ζώνης που αποτελεί μόνιμο πεδίο βολής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που προκαλεί διαχρονικά την ενόχληση της Άγκυρας.

Το καλώδιο και η Νέα Υόρκη

Ωστόσο, όπως εκτιμούν αναλυτές αλλά και ο τουρκικός Τύπος, το πραγματικό επίκεντρο της αντιπαράθεσης δεν είναι το «Πίρι Ρέις», αλλά το σχέδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Λευκωσίας - Αθήνας. Η φιλοκυβερνητική «Σοτζού» χαρακτήρισε το καλώδιο «το μεγάλο αγκάθι» που δυσκολεύει κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται έτοιμη για συμβιβασμό.

Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο τραπέζι της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, πάντως, έστειλε ήδη σαφές μήνυμα, δηλώνοντας ότι η Αθήνα στηρίζει μεν το κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, αλλά «δεν μπορούν να συμμετέχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η ατζέντα των δύο ηγετών διαγράφεται ιδιαίτερα φορτισμένη, με το ενεργειακό και το καλώδιο να λειτουργούν ως επιταχυντές μιας ήδη εύθραυστης ισορροπίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

