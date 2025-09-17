Δύτης με εξοπλισμό scuba έκλεψε πάνω από 10.000 δολάρια από εστιατόριο της Disney και διέφυγε κολυμπώντας

Ληστεία μέσω θαλάσσης έγινε σε εστιατόριο της Disney στο Ορλάντο, με τον δράστη να χρησιμοποιεί εξοπλισμό scuba για να διαφύγει.

Οι αρχές στις ΗΠΑ κατηγορούν έναν άνδρα ότι έφυγε κολυμπώντας με εξοπλισμό καταδύσεων, αφού προηγουμένως φέρεται να είχε δέσει υπαλλήλους εστιατορίου της Disney και να είχε αποσπάσει χιλιάδες δολάρια σε μετρητά.

Τη Δευτέρα (15/9), το Paddlefish, ένα δημοφιλές εστιατόριο στο Disney Springs στο Ορλάντο της Φλόριντα, έγινε στόχος, σύμφωνα με αναφορά συμβάντος που έλαβε το Fox 35. Φαίνεται ότι η ληστεία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι την οργάνωσε ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα, με γυαλιά θαλάσσης.

Ο ληστής-δύτης με εξοπλισμό scuba

Σύμφωνα με την αναφορά, ο άγνωστος εισέβαλε στο γραφείο του διευθυντή, διατάζοντας τους παρευρισκόμενους να γονατίσουν και να κλείσουν τα μάτια τους. Δύο λεπτά αργότερα έφυγε και τότε οι υπάλληλοι του Paddlefish κάλεσαν την αστυνομία μέσω του 911.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Orange πιστεύει ότι ο δράστης, ο οποίος φορούσε ρούχα που έμοιαζαν με στολή καταδύσεων και γυαλιά, δεν ήταν οπλισμένος. Ωστόσο, μια εικόνα που κοινοποιήθηκε από την αστυνομία έδειχνε τον ληστή να κρατάει ένα αντικείμενο μπροστά στην κάμερα ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς ήταν αυτό.

Σύμφωνα με το Local 12, ο άνδρας μπήκε στο κτήριο που βρίσκεται στη τεχνητή λίμνη Lake Buena Vista λίγο μετά τα μεσάνυχτα και έφυγε με τον ίδιο τρόπο που μπήκε. Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πόσα ακριβώς χρήματα απέσπασε, με το Fox 35 να κάνει λόγο για 10.000 έως 20.000 δολάρια.

Το προσωπικό του Paddlefish δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να καθαρίσει και να ανοίξει το εστιατόριο για τους επισκέπτες του Disney Springs μέσα σε 12 ώρες, σύμφωνα με το Local 12.

Τί είναι ο εξοπλισμός scuba

Η αυτόνομη κατάδυση (scuba) είναι μια υποβρύχια λειτουργία κατάδυσης όπου οι δύτες χρησιμοποιούν αναπνευστικό εξοπλισμό εντελώς ανεξάρτητο από την παροχή επιφανειακού αναπνευστικού αερίου και ως εκ τούτου έχει περιορισμένη αλλά μεταβλητή διάρκεια

Το πλωτό-εστιατόριο

Το εστιατόριο, που ειδικεύεται στα θαλασσινά, βρίσκεται πάνω σε ένα σύγχρονο ατμόπλοιο-πλωτό εστιατόριο στο Walt Disney World Resort. Άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2017, αντικαθιστώντας το πρώην Fulton’s Crab House, μετά από μια πολυδάπανη ανακαίνιση με ολοκαίνουριο σχεδιασμό, όπως ανέφερε σχετικό δελτίο Τύπου.

Παρότι λειτουργεί σε χώρο ιδιοκτησίας της Disney, το εστιατόριο των 760 θέσεων είναι ιδιωτικό και επωφελείται από το μεγάλο όνομα της εταιρείας. Μόλις πριν από τέσσερις εβδομάδες ανακοινώθηκε ότι το Disney Springs θα ενίσχυε τα μέτρα ασφαλείας του. Η έρευνα για τη ληστεία στο Paddlefish παραμένει σε εξέλιξη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ