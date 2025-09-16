Βίσση: «Κάνω διατροφή και γυμναστική, είμαι αγνή χωρίς ουσίες και ας λένε διάφορα» (vid)

Η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στο μυστικό που της δίνει τέτοια ενέργεια ώστε να τραγουδάει 3,5 ώρες στις συναυλίες της.

Η Άννα Βίσση μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» του ALPHA πριν από την έναρξη της συναυλίας της στο Καλλιμάρμαρο και αποκάλυψε ποιο είναι το μυστικό που της δίνει τόση ενέργεια.

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ τόνισε ότι γυμνάζεται εντατικά και προσέχει την διατροφή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν παίρνει ουσίες, όπως κατά καιρούς της έχουν προσάψει.

«Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει, δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 αγνή χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα - κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου - τι να πουν;», ανέφερε η Άννα Βίσση.

«Πρέπει να είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά φέτος. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι να φτάνω στο πέταλο. Είμαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά και θα μου δίνει όσο μπορώ να το κάνω. Δεν θέλω να πιέσω ποτέ τον εαυτό μου, ούτε να φαίνομαι απελπισμένη γι αυτό που κάνω», συμπλήρωσε.

