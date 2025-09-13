Ιστορική βραδιά για την Βίσση: «Βούλιαξε» ξανά το Καλλιμάρμαρο (vid)

Πανικός για ακόμη μια φορά στο Καλλιμάρμαρο για την Άννα Βίσση που κατάφερε να γεμίσει για το στάδιο.

Η Άννα Βίσση «βούλιαξε» και πάλι το Καλλιμάρμαρο με χιλιάδες κόσμο. Η ίδια εμφανίστηκε στην σκηνή λίγο μετά τις εννιά δημιουργώντας ξανά sold out. Αυτή μάλιστα είναι η πρώτη από τις δύο συναυλίες αφού και αύριο θα εμφανιστεί ξανά στο ίδιο στάδιο αναμένοντας ακόμη ένα sold out.

Χιλιάδες κόσμος ξεκίνησε να φτάνει από τις πέντε το απόγευμα σχηματίζοντας μεγάλες ουρές για να την απολαύσει και να την δει από κοντά να ερμηνεύει τις διάσημες επιτυχίες της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί στον «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο», ενισχύοντας το έργο του.

