Χαμός με δημοσιογράφο του ABC: Συγκινήθηκε με μηνύματα του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ

Στο στόχαστρο δημοσιογράφος του ABC επειδή συγκινήθηκε με μηνύματα του Τσάρλι Κερκ προς την τρανς σύντροφο του.

Ο ρεπόρτερ του ABC News, Ματ Γκάτμαν (Matt Gutman) δέχεται πυρά επειδή χαρακτήρισε «πολύ συγκινητικά» τα διαδικτυακά μηνύματα που έστειλε ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ στην τρανς σύντροφό του.

Μετά τη συνέντευξη Τύπου που ανακοίνωσε τις κατηγορίες για φόνο εναντίον του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο Γκάτμαν θαύμασε την πολυπλοκότητα του χαρακτήρα του δολοφόνου.

