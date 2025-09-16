Νέο σενάριο για την υπόθεση Μαντλίν ΜακΚάν: Υπουργός Δικαιοσύνης φοβάται σύνδεση με διεθνές δίκτυο παιδεραστίας (vid)

Νέο σενάριο για την υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν παρουσιάστηκε από τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης του Βελγίου που εκφράζει φόβους ότι σχετίζεται με διεθνές δίκτυο παιδεραστίας.

Η εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν μπορεί να έχει συνδέσεις με διεθνές δίκτυο παιδεραστίας, είναι το νέο σενάριο που εξετάζεται για το παιδί που εξαφανίστηκε από το Praia da Luz της Πορτογαλίας πριν από 18 χρόνια.

Ο Marc Verwilghen, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου που ηγήθηκε της έρευνας για τον διαβόητο παιδεραστή και δολοφόνο Marc Dutroux, αποκάλυψε μια νέα θεωρία σχετικά με την υπόθεση.

Υποψίες για δίκτυα παιδεραστίας: «Μπορεί να την έκλεψαν κατόπιν "παραγγελίας"»

«Όταν άκουσα για την υπόθεση, μου ήρθε deja vu και μου θύμισε αμέσως τον Dutroux», δήλωσε στη Sun. «Είναι αρκετά πιθανό η Μαντλίν να κλάπηκε κατόπιν παραγγελίας. Οι πληροφορίες που έφτασαν έμοιαζαν σοβαρές και έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη».

Ο Dutroux απήγαγε, κακοποίησε και δολοφόνησε κορίτσια στο Βέλγιο τη δεκαετία του 1980 και του 1990, με την υπόθεσή του να αποκαλύπτει την ύπαρξη πιθανών δικτύων παιδεραστών στην Ευρώπη.

Ο Verwilghen επέμεινε ότι στην Ευρώπη υπήρχαν δίκτυα παιδεραστίας για οικονομικό κέρδος. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει πληροφορία ότι ένα δίκτυο στο Βέλγιο «παρήγγειλε» ένα μικρό κορίτσι τρεις μέρες πριν την εξαφάνιση της Μαντλίν, με κάποιον να τη «φωτογραφίζει» και να στέλνει την εικόνα της στο Βέλγιο πριν από την αρπαγή της.

Τι γίνεται με τον βασικό ύποπτο, Christian Brueckner;

Ο κύριος ύποπτος στην υπόθεση ΜακΚάν, ο Γερμανός Christian Brueckner, βρίσκεται στη φυλακή για άσχετη υπόθεση βιασμού, αλλά αναμένεται να αποφυλακιστεί. Δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία εις βάρος του για την εξαφάνιση της Μαντλίν και ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ωστόσο, ο πρώην συνεργάτης του, Helge Busching, κατέθεσε πως ο Brueckner του εκμυστηρεύτηκε λεπτομέρειες που τον συνδέουν με την εξαφάνιση, δηλώνοντας μάλιστα πως φοβάται για τη ζωή του μόλις ο ίδιος αποφυλακιστεί.

Ο Busching είπε ότι είχε αφήσει μήνυμα στη Scotland Yard το 2008, αλλά χάθηκε ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες άλλα, μέχρι που ξαναβρέθηκε το 2017. Παράλληλα, αυτό το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν νέες έρευνες στην ύπαιθρο, λίγα χιλιόμετρα από το σημείο εξαφάνισης, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Μια υπόθεση δίχως τέλος...

Παρά τα εκατομμύρια θεάσεις και τις θεωρίες που πλημμυρίζουν τα μέσα, καμία ανεξάρτητη επιβεβαίωση δεν έχει προκύψει για το τι συνέβη πραγματικά στη Μαντλίν ΜακΚάν. Η υπόθεση συνεχίζει να στοιχειώνει την Ευρώπη και να διχάζει κοινή γνώμη και ερευνητές.

