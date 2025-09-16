Ο 11χρονος Φινλανδός που βγάζει χρήματα από μανιτάρια και δυσανασχετεί για το σχολείο

Ο Eemeli Turunen, 11 ετών, κερδίζει χρήματα συλλέγοντας μανιτάρια Boletus στη Φινλανδία. Παρά τη χαρά του για την κερδοφόρα σοδειά, το σχολείο τον εμποδίζει να εκμεταλλευτεί την καλύτερη εποχή.

Το μάζεμα μανιταριών μπορεί να είναι μια κερδοφόρα δραστηριότητα για όλους τους λάτρεις της φύσης. Ένας από τους πιο ενθουσιώδεις συλλέκτες είναι ο Eemeli Turunen, ένα 11χρονο αγόρι από τη Φινλανδία, που έχει ήδη καταφέρει να βγάλει χρήματα από το αγαπημένο του χόμπι.

Ο Eemeli ξεκίνησε να συλλέγει μανιτάρια Boletus μαζί με τον πατέρα του όταν ήταν μόλις 3 ετών και, όπως λέει ο ίδιος, έχουν μάθει ακριβώς τα σημεία όπου ευδοκιμούν. «Πρέπει να ψάχνετε σε υγρά δάση με ερυθρελάτες (είδος αειθαλούς κωνοφόρου δέντρου, ιθαγενούς της Ευρώπης, που αποκαλείται και νορβηγικό έλατο)», εξηγεί.

Σχολείο και περιορισμοί

Το νεαρό αγόρι εκφράζει τη λύπη του που πρέπει να πηγαίνει σχολείο και δεν μπορεί να συνοδεύσει τον πατέρα του στο δάσος, ειδικά τώρα που ξεκινά η καλύτερη εποχή για συλλογή μανιταριών. Ωστόσο, μέχρι να έρθουν οι πρώτοι παγετοί, θα υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες να μαζέψει Boletus. Τα μανιτάρια ταξινομούνται ανάλογα με την ποιότητα.

Πρώτης κατηγορίας: λευκά κάτω από το καπέλο, χωρίς σκουλήκια, ανθεκτικά.

Δεύτερης κατηγορίας: κίτρινα κάτω από το καπέλο και χωρίς παράσιτα.

Τρίτης κατηγορίας: συλλέγονται μόνο μέρη του μανιταριού, με μικρό μέγεθος.

Η οικονομική πλευρά του χόμπι

Ο Eemeli έχει ήδη κερδίσει χρήματα από τις σοδειές του, αλλά είναι φιλόδοξος. «Όλο μου το εισόδημα προέρχεται από τα μανιτάρια που συλλέγω. Στόχος μου είναι να συγκεντρώσω τουλάχιστον 300 ευρώ», λέει. Ο πατέρας του ελπίζει να φτάσουν αυτό το ποσό μέσα στις επόμενες μέρες.

