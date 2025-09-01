Το παράξενο «Volvo Island»: Το νησί με μοναδικό κάτοικο... ένα αυτοκίνητο (vid)

Ένα μικρό νησάκι στην Οτάβα του Ιλινόις έγινε αξιοθέατο εξαιτίας ενός αυτοκινήτου που βρίσκεται «παγιδευμένο» εκεί εδώ και περισσότερα από δώδεκα χρόνια, δημιουργώντας μύθους, απορίες και τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον.

Στη μέση μιας λίμνης στην Οτάβα του Ιλινόις υπάρχει ένα μικροσκοπικό νησί που έχει κλέψει την παράσταση. Ονομάζεται «Volvo Island» και ο λόγος που έχει γίνει viral είναι ο εξής: Από το 2012 φιλοξενεί ένα ασημί Volvo S80 μοντέλο 2001, το οποίο στέκεται εκεί ακίνητο, σαν να το εγκατέλειψαν.

Το παράξενο «νησάκι» είναι τόσο γνωστό που έχει αποκτήσει δική του αναφορά στους χάρτες της Google, ενώ από το 2015 εμφανίζεται ακόμη και στο Street View, προσελκύοντας περίεργους επισκέπτες που θέλουν να το δουν από κοντά.

Από ορυχείο σε λίμνη και από βράχο σε αξιοθέατο

Η τοποθεσία που σήμερα φαίνεται σαν λιλιπούτεια νησίδα, παλαιότερα ήταν χερσαία γη, συνδεδεμένη με την ακτή μέσω γέφυρας. Ο χώρος ήταν στην πραγματικότητα παλιό ορυχείο, το οποίο πλημμύρισε δημιουργώντας τη λίμνη.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, Scott Mann, τοποθέτησε το Volvo πάνω στον βράχο το 2012 στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου διαγωνισμού. Οι κάτοικοι της περιοχής έπρεπε να μαντέψουν πώς κατέληξε το αυτοκίνητο εκεί.

Τελικά η ιδέα εγκαταλείφθηκε, καθώς θεωρήθηκε επικίνδυνο για παιδιά ή περίεργους να επιχειρούν να φτάσουν στο σημείο, με βάθος νερού που ξεπερνούσε τα 12 μέτρα.

Γιατί δεν το μετακίνησε ποτέ κανείς

Από τότε, το αυτοκίνητο παραμένει ακίνητο, ακούνητο και σχεδόν αναλλοίωτο. Αν και έχουν περάσει 12 χρόνια, το Volvo δεν έχει καταστραφεί από το νερό και τη φθορά, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ακόμα καλή.

Η ειρωνεία είναι ότι, παρά το πέρασμα του χρόνου, κάποιοι πιστεύουν πως αν έβαζες κλειδί στη μίζα, το Volvo ίσως να δούλευε ακόμη.

