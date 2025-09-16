Άντρας που πέθανε και επέστρεψε στη ζωή διηγείται τι είδε στην «άλλη πλευρά»

Ένας άντρας που πέθανε και επέστρεψε στη ζωή, μοιράστηκε την εμπειρία που βίωσε στην «άλλη πλευρά».

Αρκετές είναι ο περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν μοιραστεί τις εμπειρίες τους για το τι συμβαίνει μετά τον θάνατο. Ανάμεσά τους και ο Ρέι Κατάνια, ο οποίος ήταν 20 ετών όταν παγιδεύτηκε σε μια πυρκαγιά στο σπίτι των γονιών του στις ΗΠΑ.

Μια διαρροή αερίου προκάλεσε φωτιά, από την οποία ο Ρέι κατάφερε τελικά να επιζήσει και να αναρρώσει πλήρως, Ωστόσο, ο νεαρός «έφυγε» αρκετές φορές με τους διασώστες να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Το βράδυ που έφτασε κοντά στον θάνατο

Έκτοτε, ο Ρέι αφηγείται την ιστορία του για το πώς πέθανε και γύρισε πίσω στη ζωή. «Όλο το βράδυ, το αέριο ανέβαινε στο υπνοδωμάτιό μου κι εγώ το εισέπνεα», είπε στη Metro. «Ξαφνικά δημιουργήθηκε μια πύρινη μπάλα και ο τοίχος πήρε φωτιά. Ο πατέρας μου την έσβησε με έναν πυροσβεστήρα. Δεν μπορούσα να κουνήσω καθόλου τα πόδια μου. Ήταν εντελώς παράλυτα. Δεν μπορούσα να σηκώσω το κεφάλι μου από το μαξιλάρι, ούτε να φωνάξω ή να μιλήσω».

Αφού κατάφερε να συρθεί από το κρεβάτι χρησιμοποιώντας μόνο το ένα του χέρι, ο Ρέι παρατήρησε ότι δεν ένιωθε καθόλου πόνο. «Δεν ένιωθα τίποτα, γιατί δεν ήμουν πια μέσα σε εκείνο το σώμα», συνέχισε. «Ήμουν από πάνω, στη γωνία του δωματίου, και κοιτούσα κάτω. Μπορούσα να δω το άψυχο σώμα μου.

Το δωμάτιο ήταν τέλειο τετράγωνο. Τα χρώματα ήταν ζωντανά και έντονα, όλα πιο φωτεινά, σαν να περνάς από παλιά τηλεόραση σε υψηλή ευκρίνεια. Μπορούσα να σου πω ακριβώς ποια φόρμα φορούσα. Και ήμουν μούσκεμα, γιατί το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν πεθαίνεις είναι να ουρείς».

Ο Ρέι εξήγησε ότι στη γωνία του δωματίου μπορούσε να δει ένα λευκό φως σε σχήμα κώνου, το οποίο περιέγραψε ως τα πάντα. «Ήταν αγάπη, αναισθησία, γαλήνη, χαρά, φώτιση. Δεν ήταν ξεχωριστό από εμένα. Ήμουν κομμάτι του», πρόσθεσε. «Τίποτα δεν έχει ξαναγίνει τόσο όμορφο όσο εκείνη η στιγμή. Δεν νομίζω ότι κάτι άλλο θα είναι ποτέ ξανά, μέχρι να επιστρέψω στο φως».

Η δεύτερη μεταθανάτια εμπειρία του Ρέι

Ο Ρέι είπε ότι πλησίασε το φως, αλλά διακόπηκε όταν ο πατέρας του μπήκε τρέχοντας στο δωμάτιο και σήκωσε το σώμα του από το πάτωμα. Το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι να βρίσκεται στον κάτω όροφο, όπου οι διασώστες προσπαθούσαν να τον σώσουν.

Η πυρκαγιά δεν ήταν η τελευταία φορά που ο Ρέι είχε μια ασυνήθιστη εμπειρία με τη μεταθανάτια ζωή. Χρόνια αργότερα, ενώ εργαζόταν στη Νέα Υόρκη, κατάφερε να ξεφύγει από μια ένοπλη επίθεση, αφού «του έδειξαν» τον δρόμο προς την ασφάλεια.

Αφού επισκέφθηκε ένα μέντιουμ, ο Ρέι εκπαιδεύτηκε ως μεταφυσικός σύμβουλος και αργότερα έγραψε και ένα βιβλίο για τις εμπειρίες του, με τίτλο Ο Άθεος και η Μεταθανάτια Ζωή – Μια Αυτοβιογραφία: Μια Αληθινή Ιστορία Έμπνευσης, Μεταμόρφωσης και Αναζήτησης του Φωτισμού.

