Ο λόγος που ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει απαγορεύσει συζητήσεις για χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε στη χώρα του (vid)

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έχει «απαγορεύσει» στη Βόρεια Κορέα οποιαδήποτε αναφορά σε χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έχει δώσει εντολή στους ξεναγούς στο νέο παραθαλάσσιο θέρετρο της χώρας, στη Γουονσάν, να αποφεύγουν τη χρήση ορισμένων λέξεων όταν μιλούν με τουρίστες.

Η απαγόρευση ισχύει για τους λεγόμενους «δυτικοποιημένους» και «αγγλοποιημένους» όρους που είναι δημοφιλείς στη Δύση και στη γειτονική Νότια Κορέα, όπως τα χάμπουργκερ, το καραόκε και το παγωτό.

Αντί αυτών, οι ξεναγοί, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυστηρά κρατικά προγράμματα εκπαίδευσης, έχουν λάβει οδηγίες να χρησιμοποιούν τη φράση «ντατζίν-γκόγκι γκιόππανγκ», που σημαίνει «διπλό ψωμί με κιμά» για το χάμπουργκερ και τον όρο «εσκεμό» (Eskimo) για το παγωτό, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Όσο για το καραόκε, οι ίδιοι υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν μια μακροσκελή ονομασία: «μηχανές συνοδείας επί της οθόνης».

Ο λόγος των απαγορεύσεων του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η τοπική εφημερίδα Daily NK αναφέρει ότι οι ξεναγοί έχουν λάβει «λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να διαχειρίζονται και να διασκεδάζουν τους τουρίστες και πρέπει να απομνημονεύουν συνθήματα και φράσεις».

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας προσθέτει: «Ο στόχος είναι να διδάξουν στους επαγγελματίες του τουρισμού να χρησιμοποιούν συνειδητά βορειοκορεατικό λεξιλόγιο, αποφεύγοντας νοτιοκορεατικές εκφράσεις και ξενόφερτες λέξεις».

Η νέα έκθεση του ΟΗΕ

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από νέα έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε στις 12 Σεπτεμβρίου και αναφέρει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα έχουν «υποβαθμιστεί» την τελευταία δεκαετία από την προηγούμενη ανασκόπηση του 2014, με «ακόμη περισσότερα δεινά για τον πληθυσμό».

Η οργάνωση κάνει λόγο για πολιτικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκτεταμένη χρήση της θανατικής ποινής, παιδική εργασία και εξαφάνιση χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ξένοι υπήκοοι που έχουν απαχθεί, καθώς και για αυξημένη παρακολούθηση, έλεγχο, απομόνωση και περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα.

Και συμπληρώνει: «Κανένας άλλος πληθυσμός στον κόσμο σήμερα δεν ζει υπό τόσο αυστηρούς περιορισμούς».

Το καθεστώς, υπό την ηγεσία του δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει επίσης εντείνει τις σκληρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων εκτελέσεων, για τη διάδοση ξένων πληροφοριών και ακόμη και μέσων ψυχαγωγίας, όπως τηλεοπτικές σειρές, μουσική και ταινίες από λεγόμενες «εχθρικές» χώρες, καθώς και για «γλωσσικές εκφράσεις» που δεν συμβαδίζουν με την «σοσιαλιστική ιδεολογία και κουλτούρα».

Κρατικές ομάδες εφόδου συνεχίζουν να κάνουν ελέγχους στα σπίτια χωρίς ένταλμα, εξετάζοντας υπολογιστές, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, προκειμένου να εντοπίσουν «αντι-σοσιαλιστικό υλικό».

Η έκθεση επισημαίνει ότι η «χρήση προηγμένης τεχνολογίας παρακολούθησης και η μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να απαγορευτεί η χρήση ή διάδοση ξένων μέσων έχει ενθαρρύνει τις αρχές να καταστέλλουν τις σχετικές υποθέσεις «ακόμη πιο αυστηρά».

Και προσθέτει: «Η κυβέρνηση έχει οργανώσει δημόσιες δίκες και δημόσιες εκτελέσεις για να εμφυσήσει φόβο στον πληθυσμό και να λειτουργήσει αποτρεπτικά».

Όλα τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα ελέγχονται σήμερα από την κυβέρνηση, ενώ οποιαδήποτε ανεξάρτητη είδηση ή άρθρο γνώμης που παρεκκλίνει από τη γραμμή του καθεστώτος θεωρείται «αντεπαναστατικό» και αποτελεί έγκλημα σύμφωνα με τους νόμους περί εκπομπής και έκδοσης.

Οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι επίσης, να συμμετέχουν σε οργανώσεις συνδεδεμένες με το Εργατικό Κόμμα της Κορέας, με στόχο τη διάδοση της ιδεολογίας, την παρακολούθηση ή την κινητοποίηση του κοινού σε κυβερνητικές εντολές για κατασκευές, γεωργία και εργασία, με κάθε άτομο να οφείλει να συμμετέχει σε εβδομαδιαίες συνεδρίες αυτοκριτικής.

Ωστόσο, ο ΟΗΕ διαπιστώνει ότι ο πληθυσμός εξακολουθεί να καταναλώνει απαγορευμένες πληροφορίες, παρά τους κινδύνους.

