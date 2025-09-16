Τα 10 επαγγέλματα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το 2035

Ειδικοί από εταιρεία λογισμικού αυτοματισμού παρουσιάζουν τις 10 θέσεις εργασίες που θα σταματήσουν να υπάρχουν ή θα καταστούν περιττές την επόμενη δεκαετία.

Λόγω της αδιάκοπης ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης, τα περισσότερα επαγγέλματα, από τη δημοσιογραφία μέχρι και το μάρκετινγκ, βρίσκονται αντιμέτωπα με μία αναπόφευκτη κρίση όσον αφορά το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Mirror, η έρευνα της Linkee εξέτασε πόσο πιθανό είναι η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει διάφορα επαγγέλματα, ποιες δουλειές αναμένεται να αναπτυχθούν στο μέλλον και ποια είναι πιο σημαντικά για το κοινό, ώστε να εντοπίσει ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο να εξαφανιστούν από τα ρομπότ.

Οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη

Διευθυντής Μάρκετινγκ Προϊόντων

Με ποσοστό κινδύνου 43 και πιθανότητα αυτοματισμού στο 39% το επάγγελμα του Διευθυντή Μάρκετινγκ Προϊόντων βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με τους ειδικούς όμως να λένε ότι τέτοιες θέσεις είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, επειδή συνδυάζουν πολλά πεδία: δεδομένα, αφήγηση και επιχειρηματική στρατηγική.

Γραφίστας

Οι γραφίστες κινδυνεύουν περισσότερο (ποσοστό αντικατάστασης 59%), καθώς η παραγωγή δημιουργικού περιεχομένου γίνεται όλο και πιο εύκολη και φθηνή με τη βοήθεια του ΑΙ.

Αναλυτής Μάρκετινγκ

Οι αναλυτές έχουν ακόμα περιθώριο, ειδικά αν συνδυάσουν τις γνώσεις τους με άλλους τομείς. Δεν αρκεί να είσαι γρήγορος, πρέπει να έχεις και ευελιξία. Το ποσοστό αντικατάστασης φτάνει το 48%.

Ειδικός SEO

Οι μηχανές είναι ήδη αρκετά καλές στο SEO. Όσοι δουλεύουν στον τομέα, πρέπει να εστιάσουν στη στρατηγική και στην κατανόηση του τι έχει πραγματικά σημασία.

Ειδικός Μάρκετινγκ BTL (Marketing με στοχευμένες και πιο άμεσες μορφές διαφήμισης και προώθησης)

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, αυτοί οι επαγγελματίες πρέπει να εξελίξουν τις δεξιότητές τους, να μάθουν να δουλεύουν με την τεχνητή νοημοσύνη και να δείχνουν μετρήσιμα αποτελέσματα, αφού ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μόνο 4,9%.

Επεξεργαστής Περιεχομένου Βίντεο

Μέχρι το 2035, αυτός ο ρόλος ίσως να μην υπάρχει όπως τον ξέρουμε σήμερα. Η δημιουργία βίντεο γίνεται όλο και πιο αυτοματοποιημένη και το ποσοστό αντικατάστασής του, απ' την τεχνητή νοημοσύνη να φτάνει επικίνδυνα στο 65%.

Διευθυντής Ραδιοφωνικών Προωθήσεων

Αν και έχουν βασικό ρόλο, οι θέσεις αυτές συρρικνώνονται. Το ραδιόφωνο δεν έχει την επιρροή που είχε κάποτε και - προφανώς - δεν υπάρχει και η απαιτούμενη ανάπτυξη που απαιτείται.

Διαφημιστικός Αντιπρόσωπος Πωλήσεων

Η πώληση διαφημιστικού χώρου είναι πλέον μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, που η τεχνολογία μπορεί εύκολα να αναλάβει. Οι πωλήσεις διαφημίσεων αυξάνονται κατά 6,6%, κάτι που δείχνει ότι οι δουλειές που βασίζονται σε επαναλαμβανόμενες εργασίες δεν είναι πια κάτι σπάνιο

Ειδικός στην Εμπειρία Πελατών (Customer Experience)

Είναι η 2η πιο απειλούμενη θέση και παρότι είναι σημαντικοί για την εικόνα μιας εταιρείας, πολλοί τέτοιοι ρόλοι μειώνονται για λόγους κόστους.

Κειμενογράφος (Copywriter)

Το πιο απειλούμενο επάγγελμα. Η παραγωγή κειμένων γίνεται ολοένα πιο εύκολη και φθηνή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά όταν πρόκειται για τυπικά, επαναλαμβανόμενα κείμενα.

