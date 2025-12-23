Η Δόμνα Μιχαηλίδου στο παρκέ με παιδιά και παίκτες του Ολυμπιακού

Η επίσκεψη της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου στο Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας μέσω τέχνης «Θάλπος», στον Πειραιά, εξελίχθηκε σε μια συνάντηση με έντονο ανθρώπινο και συμμετοχικό χαρακτήρα.

Στον χώρο βρέθηκαν παιδιά του Κέντρου, μαθητές από σχολεία του Πειραιά, αλλά και δύο νέα αστέρια της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, οι Τάισον Γουόρντ και Ντόντα Χολ.

Οι δύο «ερυθρόλευκοι γίγαντες» έπαιξαν μπάσκετ με τα παιδιά, υπέγραψαν μπλούζες, έβγαλαν σέλφι και συνομίλησαν μαζί τους, μεταφέροντας τις αξίες του αθλητισμού: τη συνεργασία, τον σεβασμό και τη χαρά της συμμετοχής.

Το κλίμα ήταν γιορτινό, με χαμόγελα, ανταλλαγές ευχών, σκουφάκια να περνάνε από χέρι σε χέρι και κυρίως πολύ παιχνίδι, σε μια εκδήλωση που υπενθύμισε ότι οι γιορτές έχουν νόημα όταν μοιράζονται.

Στο παρκέ δεν δίστασε να μπει και η υπουργός, η αγάπη της οποίας για τον «μπασκετικό» Ολυμπιακό είναι γνωστή, αφού τη βλέπουμε κάθε εβδομάδα στις κερκίδες. Έκανε σουτάκια και αντάλλαξε πειράγματα με τους δύο παίκτες, στέλνοντας το μήνυμα της ημέρας: ανθρώπινη επαφή, ανοιχτή συμμετοχή και την υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός -ιδίως αυτές τις μέρες- μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα χαράς, ένταξης και ουσιαστικής επικοινωνίας.

